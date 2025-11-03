قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
عزة عاطف

قد تفاجأ أثناء القيادة بظهور ضوء تحذيري على لوحة العدادات، وهو أمر يثير القلق لدى الكثير من السائقين. 

هذه الأضواء ليست للزينة، بل تُنبهك إلى كل شيء من الصيانة الدورية إلى الأعطال الخطيرة. من أبرزها ضوء انخفاض مستوى سائل التبريد الذي يُعد من أكثر التحذيرات أهمية، لأنه يشير إلى خطر مباشر على المحرك.

ما هو سائل التبريد ولماذا هو مهم؟

سائل التبريد هو خليط من الجليكول والماء، يعمل على تنظيم درجة حرارة المحرك ومنع ارتفاعها المفرط. 

يتدفق هذا السائل بين أجزاء المحرك والمبرد ليحافظ على أداء مستقر ويمنع التلف الناتج عن الحرارة. ومع مرور الوقت، قد ينخفض مستوى السائل أو تتعرض الأنابيب لتسرب، وهو ما يؤدي إلى ظهور الضوء التحذيري.

معنى ضوء سائل التبريد

يختلف شكل الضوء من سيارة إلى أخرى، لكنه عادة يُعرض على شكل مقياس حرارة أحمر. 

هذا الرمز يعني أن مستوى السائل في النظام انخفض بشكل خطير، أو أن المحرك بدأ يسخن أكثر من اللازم. في بعض السيارات، يظهر اللون الأزرق عند بدء التشغيل ليشير إلى أن المحرك بارد ويحتاج إلى التسخين، لكن اللون الأحمر دائمًا ما يستدعي توقفًا فوريًا.

عند رؤية هذا الضوء، أوقف سيارتك بأمان وأطفئ المحرك فورًا. انتظر حتى يبرد قبل أن تفتح غطاء المحرك، ثم افحص مستوى سائل التبريد في الخزان. إذا كان منخفضًا، يمكنك إضافة سائل جديد من النوع المناسب لسيارتك. 

كما يجب فحص الأرض تحت السيارة للتأكد من عدم وجود تسريب، لأن استمرار القيادة مع نقص السائل قد يؤدي إلى تلف جسيم في المحرك وتكاليف إصلاح مرتفعة.

الوقاية خير من الإصلاح 

ينصح الخبراء بالاحتفاظ بزجاجة سائل تبريد إضافية في السيارة تحسبًا للطوارئ، إلى جانب فحص دوري لمستوى السائل كل بضعة أشهر. التعامل السريع مع التحذيرات يمنع الأعطال ويحافظ على سلامة محركك لأطول فترة ممكنة.

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

شعار الاجتماع

الجامعة العربية تشارك في اجتماع إقليمي حول الاستعداد للطوارئ الإشعاعية

الفاشر

الحكومة السودانية: لا تفاوض مع الدعم السريع بشأن الهدنة

السفيرة المصرية تلتقي رموز الجالية في مالاوي

السفيرة المصرية تلتقي رموز الجالية في مالاوي

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

