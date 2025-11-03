هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

قد تفاجأ أثناء القيادة بظهور ضوء تحذيري على لوحة العدادات، وهو أمر يثير القلق لدى الكثير من السائقين.

هذه الأضواء ليست للزينة، بل تُنبهك إلى كل شيء من الصيانة الدورية إلى الأعطال الخطيرة. من أبرزها ضوء انخفاض مستوى سائل التبريد الذي يُعد من أكثر التحذيرات أهمية، لأنه يشير إلى خطر مباشر على المحرك.

ما هو سائل التبريد ولماذا هو مهم؟

سائل التبريد هو خليط من الجليكول والماء، يعمل على تنظيم درجة حرارة المحرك ومنع ارتفاعها المفرط.

يتدفق هذا السائل بين أجزاء المحرك والمبرد ليحافظ على أداء مستقر ويمنع التلف الناتج عن الحرارة. ومع مرور الوقت، قد ينخفض مستوى السائل أو تتعرض الأنابيب لتسرب، وهو ما يؤدي إلى ظهور الضوء التحذيري.

معنى ضوء سائل التبريد

يختلف شكل الضوء من سيارة إلى أخرى، لكنه عادة يُعرض على شكل مقياس حرارة أحمر.

هذا الرمز يعني أن مستوى السائل في النظام انخفض بشكل خطير، أو أن المحرك بدأ يسخن أكثر من اللازم. في بعض السيارات، يظهر اللون الأزرق عند بدء التشغيل ليشير إلى أن المحرك بارد ويحتاج إلى التسخين، لكن اللون الأحمر دائمًا ما يستدعي توقفًا فوريًا.

عند رؤية هذا الضوء، أوقف سيارتك بأمان وأطفئ المحرك فورًا. انتظر حتى يبرد قبل أن تفتح غطاء المحرك، ثم افحص مستوى سائل التبريد في الخزان. إذا كان منخفضًا، يمكنك إضافة سائل جديد من النوع المناسب لسيارتك.

كما يجب فحص الأرض تحت السيارة للتأكد من عدم وجود تسريب، لأن استمرار القيادة مع نقص السائل قد يؤدي إلى تلف جسيم في المحرك وتكاليف إصلاح مرتفعة.

الوقاية خير من الإصلاح

ينصح الخبراء بالاحتفاظ بزجاجة سائل تبريد إضافية في السيارة تحسبًا للطوارئ، إلى جانب فحص دوري لمستوى السائل كل بضعة أشهر. التعامل السريع مع التحذيرات يمنع الأعطال ويحافظ على سلامة محركك لأطول فترة ممكنة.