أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تقريرها الجديد لشهر أكتوبر، والذي يضم عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها داخل السوق المحلى المصري .
كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، خلال شهر أكتوبر لعام 2025، أنه تم ترخيص 73038 مركبة "زيرو"، وأن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 9263 مركبة موديل 2022 و4117 مركبة موديل2023 و4819 مركبة موديل 2024 و28109 مركبه موديل 2025 و26730 مركبه موديل 2026.
أما عن علامة السيارات الأكثر ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر، فتربعت شيفورولية القمة فى عدد المركبات العام حيث بلغت 4526مركبه وفي المركز الثانى نيسان 3212 مركبه وفى المركز الثالث شيرى 3212 مركبه.
وجاءت فى المركز الرابع هيونداى بعدد 2274مركبة وفى المركز الخامس ام جى بعدد 2062 مركبة وفي المركز السادس تويوتا بعدد 1377 وفي المركز السابع كيا بعدد 1376 مركبة وفي المركز الثامن مرسيدس بعدد 1223مركبة وفي المركز التاسع جيتور بعدد 1136 وفي المركز العاشر سوزوكى بعدد 967 مركبة.
وفى المركز الحادى عشر جاءت بى واى دى بعدد 914 مركبه، وفى المركز الثانى عشر رينو بعدد 856 مركبة، وفى المركز الثالث عشر سكودا بعدد 846 مركبة، وفى المركز الرابع عشر سواست بعدد 678 مركبة وفى المركز الخامس عشر بايك بعدد 657 مركبة.