أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

كشفت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن تقريرها الجديد لشهر أكتوبر، والذي يضم عدد المركبات ‏التى تم ‏التأمين الإلزامى عليها داخل السوق المحلى المصري .

كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، ‏خلال شهر أكتوبر لعام 2025، أنه تم ‏ترخيص ‏‏73038 مركبة ‏"زيرو"، وأن إجمالي ‏المركبات التي ‏صدرت لها وثائق تأمينية 9263 مركبة موديل 2022 ‏‏و4117 مركبة موديل2023 و4819 مركبة موديل ‏‏2024 و28109 ‏مركبه موديل 2025 ‏و26730 مركبه موديل 2026‏.‏

أما عن علامة السيارات الأكثر ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر، فتربعت شيفورولية القمة فى عدد المركبات العام ‏حيث بلغت 4526مركبه وفي المركز الثانى نيسان ‏‏3212 مركبه وفى المركز الثالث شيرى 3212 ‏مركبه.

وجاءت فى المركز الرابع هيونداى بعدد 2274مركبة وفى ‏المركز الخامس ام جى بعدد 2062 مركبة وفي المركز ‏السادس تويوتا بعدد 1377 وفي المركز السابع كيا بعدد ‏‏1376 مركبة وفي المركز الثامن مرسيدس بعدد ‏‏1223مركبة وفي المركز التاسع جيتور بعدد 1136 وفي ‏المركز العاشر سوزوكى بعدد 967 مركبة.

وفى المركز ‏الحادى عشر جاءت بى واى دى بعدد 914 مركبه، وفى المركز ‏الثانى عشر رينو بعدد 856 مركبة، وفى المركز الثالث عشر ‏سكودا بعدد 846 مركبة، وفى المركز الرابع عشر سواست بعدد ‏‏678 مركبة وفى المركز الخامس عشر بايك بعدد 657 ‏مركبة. ‏