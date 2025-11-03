سعر بي إم دبليو الفئة السابعة 2026 في السعودية

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026، وتنتمي الفئة السابعة لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وسيتم إنتاج 50 سيارة فقط حول العالم، وتم استلهام فخامة السيارة وأناقة تفاصيلها من نجم سهيل الذى يرمز إلي الاستدلال والتألّق والتجدد المتأصل في التراث العربي.

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026

مواصفات بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026

زودت سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح بي إم دبليو الكريستالية المميزة، وبها شبك أمامي أيقوني المضاء، وبها طلاء ثنائي اللون من برنامج BMW Individual بالرمادي المؤكسد Oxid Grey Metallic والأزرق الليلي Night Blue Metallic ، وذلك يجعلك تشعر بالانسيابية والرقي الدائم.

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026

بالاضافة إلي بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026، بها، مساند للرأس ، ووسائد هوائية، وبها أعمدة خلفية جانبية، وبها لوحة أمامية بأجواء سماوية راقية، وبها كسوات خشب وسنديان مصقول وبالمعدن الرمادي اللامع، وبها إضاءة محيطة .

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026

ويوجد بـ سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026، برنامج BMW Individual لتجسيد الفخامة الشخصية، وتنجيد جلدي فاخر، ونقوش وزخارف دقيقة، وبها شاشة بي إم دبليو مقوسة مدعومة بنظام التشغيل Operating System 8.5، وبها نظام التحكم بالإيماءات والأوامر الصوتية، وبها مقاعد قابلة للانحناء الكامل، وبها شاشات شخصية، وشاشة BMW Theatre مذهلة مقاس 31.3 بوصه، وبها خدمات رقمية في الوقت المباشر، وأنظمة ملاحة ذكية، وبها إمكانيات تفاعل سلسة عن بعد عبر تطبيق My BMW .

محرك بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026

تستمد سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي ، وتنتج قوة 382 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتحصل سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026 علي قوتها من محرك اخر 8 سلندر سعة 4400 سي سي، وتخرج قوة 523 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 560 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 575 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 600 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 610 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 725 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 730 ألف ريال سعودي .