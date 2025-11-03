قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية
غزة تحت النار.. إسرائيل توسع هجماتها إلى جميع الاتجاهات
محافظ الجيزة يشهد وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة المنصور للسيارات بأكتوبر
نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافسي الأهلي وبيراميدز
الصيادلة تعلن فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات الحج 2026.. غداً
شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار
مواعيد مباريات المصري في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية
مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية
نتنياهو: انتهى زمن الاحتواء.. نتحرك اليوم بالمبادرة والنشاط المستمر
الأهلي في مجموعة متوازنة بـ دوري أبطال إفريقيا
مدبولي يوجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
عزة عاطف

في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الحوادث، اصطدمت سيارة تسلا بدورية شرطة أثناء تشغيل نظام القيادة الآلية في مدينة ساوث بارينجتون بولاية إلينوي الأمريكية، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للمدينة وقسم الشرطة على فيسبوك.

تفاصيل حادث تسلا

أوضحت السلطات أن سيارة تيسلا اصطدمت بسيارة فورد إكسبلورر تابعة للشرطة من الخلف أثناء توقفها، ما تسبب بأضرار بالغة في السيارتين. 

لحسن الحظ، لم يُسفر الحادث عن إصابات خطيرة، حيث أكد البيان أن الشرطيين بخير، بينما أقر السائق بأنه كان نائمًا أثناء تشغيل نظام القيادة الآلية.

تم القبض على السائق لاحقًا وتوجيه عدة مخالفات مرورية إليه.

سلسلة من الحوادث المتكررة

هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها سيارات تسلا المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) في حوادث مشابهة.

في عام 2017: اصطدمت سيارة تسلا بدراجة نارية للشرطة في أريزونا، ووصفت الواقعة حينها بأنها “تصادم خفيف”.

وفي عام 2021: وقع حادث أكثر خطورة عندما اصطدمت سيارة تسلا موديل 3 بسيارة شرطة في ولاية ميشيغان، ما أدى إلى أضرار جسيمة في السيارتين.

تخضع تسلا منذ سنوات لتحقيقات متعددة من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) بعد تسجيل مئات الحوادث أثناء استخدام أنظمة القيادة الآلية.

تتضمن هذه الحوادث عددًا من الوفيات، وقد فتحت الهيئة تحقيقًا موسعًا في عام 2024 حول أداء هذه الأنظمة وسلامتها.

بينما تحمل السلطات عادةً السائقين المسؤولية المباشرة عن هذه الحوادث، بدأت المحاكم الأمريكية في توجيه اللوم أيضًا إلى الشركة نفسها.

ففي حكم صدر مؤخرًا بولاية فلوريدا، حمّلت هيئة محلفين تيسلا جزءًا من المسؤولية عن حادث مميت وقع عام 2019، وألزمتها بدفع تعويضات تجاوزت 200 مليون دولار بعد اصطدام سيارة تسلا متوقفة، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة رجل بجروح خطيرة في الدماغ.

تعيد هذه الحوادث تسليط الضوء على الجدل الدائر حول أنظمة “القيادة الذاتية” التي تقدمها تيسلا، والتي ما زالت بحسب الخبراء أنظمة مساعدة للسائق وليست قيادة ذاتية كاملة.

ومع استمرار التحقيقات والمساءلات القانونية، يبدو أن الطريق نحو السيارات ذاتية القيادة بالكامل لا يزال طويلًا ومليئًا بالتحديات التقنية والقانونية.

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

