نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الحوادث، اصطدمت سيارة تسلا بدورية شرطة أثناء تشغيل نظام القيادة الآلية في مدينة ساوث بارينجتون بولاية إلينوي الأمريكية، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للمدينة وقسم الشرطة على فيسبوك.

تفاصيل حادث تسلا

أوضحت السلطات أن سيارة تيسلا اصطدمت بسيارة فورد إكسبلورر تابعة للشرطة من الخلف أثناء توقفها، ما تسبب بأضرار بالغة في السيارتين.

لحسن الحظ، لم يُسفر الحادث عن إصابات خطيرة، حيث أكد البيان أن الشرطيين بخير، بينما أقر السائق بأنه كان نائمًا أثناء تشغيل نظام القيادة الآلية.

تم القبض على السائق لاحقًا وتوجيه عدة مخالفات مرورية إليه.

سلسلة من الحوادث المتكررة

هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها سيارات تسلا المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) في حوادث مشابهة.

في عام 2017: اصطدمت سيارة تسلا بدراجة نارية للشرطة في أريزونا، ووصفت الواقعة حينها بأنها “تصادم خفيف”.

وفي عام 2021: وقع حادث أكثر خطورة عندما اصطدمت سيارة تسلا موديل 3 بسيارة شرطة في ولاية ميشيغان، ما أدى إلى أضرار جسيمة في السيارتين.

تخضع تسلا منذ سنوات لتحقيقات متعددة من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) بعد تسجيل مئات الحوادث أثناء استخدام أنظمة القيادة الآلية.

تتضمن هذه الحوادث عددًا من الوفيات، وقد فتحت الهيئة تحقيقًا موسعًا في عام 2024 حول أداء هذه الأنظمة وسلامتها.

بينما تحمل السلطات عادةً السائقين المسؤولية المباشرة عن هذه الحوادث، بدأت المحاكم الأمريكية في توجيه اللوم أيضًا إلى الشركة نفسها.

ففي حكم صدر مؤخرًا بولاية فلوريدا، حمّلت هيئة محلفين تيسلا جزءًا من المسؤولية عن حادث مميت وقع عام 2019، وألزمتها بدفع تعويضات تجاوزت 200 مليون دولار بعد اصطدام سيارة تسلا متوقفة، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة رجل بجروح خطيرة في الدماغ.

تعيد هذه الحوادث تسليط الضوء على الجدل الدائر حول أنظمة “القيادة الذاتية” التي تقدمها تيسلا، والتي ما زالت بحسب الخبراء أنظمة مساعدة للسائق وليست قيادة ذاتية كاملة.

ومع استمرار التحقيقات والمساءلات القانونية، يبدو أن الطريق نحو السيارات ذاتية القيادة بالكامل لا يزال طويلًا ومليئًا بالتحديات التقنية والقانونية.