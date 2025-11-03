شاهد| هيونداي إليكسيو الكهربائية

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها هيونداي إليكسيو الكهربائي، وتنتمي إليكسيو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وطورت بالتعاون مع شركة BAIC الصينية، وسيتم طرحها في أستراليا العام المقبل، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، تسلا موديل Y وبي واي دي سيليون 7 .

تعتمد سيارة هيونداي إليكسيو الكهربائية علي منصة E-GMP الخاصة بمجموعة هيونداي، وتعمل ببطارية سعة 88.1 كيلوواط/ساعة، وسيتم شحن السيارة من 30% إلى 80% خلال 27 دقيقة، ويمكنها قطع مسافة 722 كم/ساعة، وتنتج قوة 308 حصان .

زودت سيارة هيونداي إليكسيو الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة بانوراما ضخمة مقاس 27 بوصه وتمتد على كامل لوحة القيادة، ويوجد بها شاشة للسائق مع شاشة للراكب الأمامي، وبها لوحة عدادات صغيرة قرب الزجاج الأمامي، وشاحن لاسلكي مزدوج، ونظام صوتي من Bose مكون 8 سماعات.

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967 على يد تشونج جو-يونج، وأنتجت أول سيارة لها، وهي هيونداي كورتينا، بالتعاون مع شركة فورد في عام 1968.

وفي عام 1975، أنتجت أول سيارة محلية الصنع، وهي طراز "هيونداي بوني"، وبدأت الشركة بالتصدير إلى أسواق خارج كوريا في عام 1977، منها سوق الإكوادور ودول البنلوكس، وفي عام 1985، أطلقت هيونداي أول سيارة دفع رباعي لها، وهي "بوني إكسيل"، والتي حققت نجاح في الولايات المتحدة وكندا.

ومع قدوم عام 1986، بدأت الشركة بيع سياراتها في الولايات المتحدة، خاصة طراز "إكسل" الذي رشح كأفضل منتج رقم 10 من مجلة فورتشن نظرًا لسعره المعقول، وفي عام 1988 بدأت هيونداي بإنتاج طرازات بتقنيتها الخاصة، ابتداءً من سيارة "سوناتا".

وفي عام 1998، استحوذت هيونداي على 51% من أسهم شركة كيا، مما أدى إلى تكوين مجموعة هيونداي كيا للمركبات، وواصلت الشركة التوسع العالمي ونجحت في أسواق مختلفة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل.

وجدير بالذكر ان هيونداي اليوم من أكبر مصنعي السيارات في العالم، وتستثمر في التقنيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والهجينة والقيادة الذاتية.