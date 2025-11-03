تختار إيه .. إم جى وان أم سيات ارونا 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى وان وسيات ارونا موديل 2026 ، وتنتمي السيارتان لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

زودت سيارة سيات ارونا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية .

محرك سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تستمد سيارة سيات ارونا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وتحتاج إلي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة .

سعر سيات ارونا موديل 2026

سيات ارونا موديل 2026

تباع سيارة سيات ارونا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 289 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى وان موديل 2026

ام جى وان موديل 2026

تمتلك سيارة ام جى وان موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك ام جى وان موديل 2026

ام جى وان موديل 2026

قوة سيارة ام جى وان موديل 2026 تصل إلي 181 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 285 نيوتن/متر.

سعر ام جى وان موديل 2026

ام جى وان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .