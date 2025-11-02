أيهما تفضل .. ام جى 7 أم شيرى اريزو 5 موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 7 و شيرى اريزو 5 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 48 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 675 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 725 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 755 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى 7 موديل 2026

ام جى 7 موديل 2026

تمتلك سيارة ام جى 7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى 7 موديل 2026

ام جى 7 موديل 2026

تستمد سيارة ام جى 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزوم دوران 261 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 65 لتر .

أسعار ام جى 7 موديل 2026

ام جى 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون 690 ألف جنيه .