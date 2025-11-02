أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور

يضم سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 التي يرغب المواطنون السعوديين في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي i10، وشيري اريزو 6 برو، وبايك يو 5 بلس، وكيا بيجاس , وسوزوكي ديزاير .

هيونداي i10 موديل 2025

تحصل سيارة هيونداي i10 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 83 حصان، وبها عزم دوران 116 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 160 كم/ساعة .

هيونداي i10 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي i10 موديل 2025 تباع بسعر 46 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي i10 موديل 2025 تباع بسعر 59 ألف ريال سعودي .

شيري اريزو 6 برو موديل 2025

تستمد سيارة شيري اريزو 6 برو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيري اريزو 6 برو موديل 2025

سعر سيارة شيري اريزو 6 برو موديل 2025 في سوق السيارات السعودي يصل إلي 64 ألف ريال سعودي .

بايك يو 5 بلس موديل 2025

زودت سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك يو 5 بلس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 45 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

كيا بيجاس موديل 2025

تخرج سيارة كيا بيجاس موديل 2025 قوة 95 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وبها عزم دوران 132 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا بيجاس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا بيجاس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 52 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا بيجاس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 53 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا بيجاس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 55 ألف ريال سعودي .

سوزوكي ديزاير موديل 2025

عزم دوران سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2025 يصل إلي 113 نيوتن/متر، وبها قوة 82 حصان، وبها قوة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكي ديزاير موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 51 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 55 ألف ريال سعودي .