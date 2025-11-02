قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المايسترو إيمان جنيدي.. أول قائدة أوركسترا في صعيد مصر تبهر العالم من المتحف المصري الكبير
10 نجوم.. الغيابات تعصف بالزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور

سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي
سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 التي يرغب المواطنون السعوديين في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي i10، وشيري اريزو 6 برو، وبايك يو 5 بلس، وكيا بيجاس , وسوزوكي ديزاير .

هيونداي i10 موديل 2025

تحصل سيارة هيونداي i10 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 83 حصان، وبها عزم دوران 116 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 160 كم/ساعة .

هيونداي i10 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي i10 موديل 2025 تباع بسعر 46 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي i10 موديل 2025 تباع بسعر 59 ألف ريال سعودي .

شيري اريزو 6 برو موديل 2025

تستمد سيارة شيري اريزو 6 برو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيري اريزو 6 برو موديل 2025

سعر سيارة شيري اريزو 6 برو موديل 2025 في سوق السيارات السعودي يصل إلي 64 ألف ريال سعودي .

بايك يو 5 بلس موديل 2025

زودت سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك يو 5 بلس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 45 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

كيا بيجاس موديل 2025

تخرج سيارة كيا بيجاس موديل 2025 قوة 95 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وبها عزم دوران 132 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا بيجاس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا بيجاس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 52 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا بيجاس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 53 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا بيجاس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 55 ألف ريال سعودي .

سوزوكي ديزاير موديل 2025

عزم دوران سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2025 يصل إلي 113 نيوتن/متر، وبها قوة 82 حصان، وبها قوة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكي ديزاير موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 51 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 55 ألف ريال سعودي .

سوق السيارات السعودي هيونداي i10 شيري اريزو 6 برو بايك يو 5 بلس هيونداي i10 موديل 2025 سوزوكي ديزاير موديل 2025

