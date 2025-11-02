قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا : ندعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها ضد أي استفزازات أميركية
أحمد عبد الباسط يعلق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام ألمانيا
اليوم.. سيراميكا كليوباترا يُواجه بتروجت سعيًا لتأكيد الصدارة ومواصلة الانتصارات في الدوري
مشاركة سعودية لافتة في افتتاح المتحف المصري الكبير
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
تكنولوجيا وسيارات

جيلي أمجراند 7 سيدان سعرها 250 ألف جنيه

إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيلى امجراند 7 موديل 2014

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيلى امجراند 7 موديل 2014، وتنتمي امجراند لفئة السيارات السيدان .

مواصفات جيلى امجراند 7 موديل 2014 الخارجية

تمتلك سيارة جيلى امجراند 7 موديل 2014 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيلي، وتم تثبيت شعار شركة جيلي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك جيلى امجراند 7 موديل 2014

تنقل قوة سيارة جيلى امجراند 7 موديل 2014 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 137 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيلى امجراند 7 موديل 2014 الداخلية

تحتوي سيارة جيلى امجراند 7 موديل 2014 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جيلى امجراند 7 موديل 2014

تتوافر سيارة جيلى امجراند 7 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

