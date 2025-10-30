أيهما تفضل .. اي ام ال اس 7 أم اكس بنج جي6 موديل 2026 ؟

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اي ام ال اس 7 ام اكس بنج جي6 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ اي ام ال اس 7 موديل 2026

اي ام ال اس 7 موديل 2026

زودت سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفية، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية .

محرك اي ام ال اس 7 موديل 2026

اي ام ال اس 7 موديل 2026

تنتج سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 قوة 610 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ويمكن لبطاريتها ان تقوم بقطع مسافة 610 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة .

سعر اي ام ال اس 7 موديل 2026

اي ام ال اس 7 موديل 2026

تباع سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 800 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكس بنج جي6 موديل 2026

اكس بنج جي6 موديل 2026

تحتوي سيارة اكس بنج جي6 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك اكس بنج جي6 موديل 2026

اكس بنج جي6 موديل 2026

تحصل سيارة اكس بنج جي6 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 87.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 570 ألف/كم، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها قوة 286 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.2 ثانية .

سعر اكس بنج جي6 موديل 2026

اكس بنج جي6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج جي6 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج جي6 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .