سيارات جديدة 2026 فاخرة في السوق المصري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا كودياك، وفولكس فاجن تيجون، ودونج فنج فويا فرى، وجينيسيس GV70، واودي Q7.

سكودا كودياك موديل 2026

تستمد سيارة سكودا كودياك موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .

فولكس فاجن تيجون موديل 2026

تنتج سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2026 قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

تباع سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 390 ألف جنيه .

دونج فنج فويا فرى موديل 2026

عزم دوران سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 يصل إلي 720 نيوتن/متر، وبها قوة 482 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيارة دونج فنج فويا فرى موديل 2026 في سوق السيارات المصري يصل إلي 2 مليون و 650 ألف جنيه .

جينيسيس‎ GV70موديل 2026

تنقل قوة سيارة جينيسيس‎ GV70موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثاينة، وبها قوة 489 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ GV70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ GV70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 800 ألف جنيه .

اودي Q7 موديل 2026

تصل سرعة سيارة اودي Q7 موديل 2026 القصوي إلي 231 كم/ساعة، وبها قوة 252 حصان، ومحرك سعة 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 7.3 ثانية، وبها عزم دوران 370 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة اودي Q7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 750 ألف جنيه .