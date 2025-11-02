قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الأجرة .. ضبط سائق ميكروباص تعدّى بالسب على الركاب في طوخ
خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات.. تعرف على موعد سفره
هجوم على عمرو وهبة بعد تجاهل البطلة الأوليمبية فريال أشرف.. إيه الحكاية؟
تعرف على موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد
مهيب عبد الهادي: للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة
تكرار لسيناريو ميسي وكاكا .. تفاصيل صادمة لإصابة لامين يامال نجم برشلونة
إحالة 4 أفراد بأحد مستشفيات النساء والولادة في أسيوط للمحاكمة التأديبية
محمد صلاح يدخل نادي الـ250 هدفا.. احتفاء عالمي بإنجاز جديد للفرعون المصري
وزير إسرائيلي: الخط الأصفر في غزة إجراء مؤقت وليس حدوداً دائمة
تعذر الحضور | تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر محمد عبد العاطي
أصداء الافتتاح الأسطوري.. دبلوماسيون: الحضور الدولي غير المسبوق بافتتاح المتحف الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية الرئاسية
العالم يصفق لمصر| افتتاح المتحف الكبير يشعل مواقع التواصل والصحف الدولية .. يتفوق على اللوفر والمتحف البريطاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متى بدأت شركة جيب ؟.. تعرف على تاريخ عملاق الدفع الرباعي

تاريخ شركة عملاق الدفع الرباعي جيب
تاريخ شركة عملاق الدفع الرباعي جيب
إبراهيم القادري

ظهرت علامة جيب لصناعة سيارات الدفع الرباعي العسكرية خلال فترة الأربعينيات من القرن العشرين، وأصبحت مملوكة لشركة ويليز أوفرلاند بعد الحرب العالمية الثانية، وتم تسجيل اسم جيب رسميًا في عام 1950.

تاريخ شركة عملاق الدفع الرباعي جيب

وشهدت العقود التالية تحولها من مركبة عسكرية إلى علامة تجارية مدنية رائدة في فئة سيارات الدفع الرباعي، وتشتهر بإصدار موديلات شهيرة منها، الـ CJ-2A المدنية الأولى في عام 1945.

بداية قصة شركة جيب

تاريخ شركة عملاق الدفع الرباعي جيب

بدأت قصة جيب التجارية خلال الحرب العالمية الثانية في عام 1940، عندما قدمت شركة ويليز أوفرلاند نموذج أولي لنظام الدفع الرباعي للجيش الأمريكي، واشتهرت "جيب" بإنتاج سيارات قوية ومتينة، وذات قدرة عالية على السير في الطرق الوعرة.

أبرز المحطات التاريخية لشركة جيب

ولدت سيارة جيب الأولى وسط المعارك، وأصبحت رمز للحرية لدى آلاف الجنود، لتتحول لاحقًا إلى مركبة مدنية، وشهدت ظهور المركبات الترفيهية مع انطلاق مهرجانات "جيب جامبوري"، وظهرت سبعة نماذج فريدة من سيارات جيب.

تاريخ شركة عملاق الدفع الرباعي جيب

وشهد إطلاق سيارة جيب واجونير في عام 1963، وهي أول سيارة دفع رباعي فاخرة في العالم، وذلك لانها جمعت بين القدرة على الطرق الوعرة والراحة والأناقة.

جيب من السبعينيات إلى التسعينيات

مع بداية السبعينيات أطلقت جيب أول نظام دفع رباعي دائم في تاريخها في عام 1974، وأطلقت سيارة شيروكي (SJ) ذات البابين، وبعد ذلك حدثت ثورة في سوق سيارات الدفع الرباعي مع إطلاق سيارة جيب شيروكي (XJ) ذات الأربعة أبواب والهيكل الأحادي ونظام الدفع الرباعي الجديد.

تاريخ شركة عملاق الدفع الرباعي جيب

ومع قدوم التسعينيات استمرت جيب في الابتكار، ودمجت الفخامة مع الأداء على الطرق الوعرة من خلال طرح سيارة جيب جراند شيروكي (Grand Cherokee) عام 1992.

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أطلقت جيب طرازات جديدة كان منها، جيب ليبرتي (KJ) وجيب كومباس (MK)، وفي عام 2003، قدمت طراز رانجلر روبيكون (Wrangler Rubicon) بتحسينات كبيرة على الطرق الوعرة، وفي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين توسعت جيب عالميًا تحت مظلة مجموعة فيات كرايسلر للسيارات (FCA)، وقدمت طرازات جديدة مثل رينيجيد وكومباس.

تاريخ شركة عملاق الدفع الرباعي جيب

إما في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين بدأت جيب في التحول نحو السيارات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم طرازات هجينة منها، جيب رانجلر 4xe، والتزامها بالتوازن بين التراث والأداء المستدام. 

قصة جيب مركبة عسكرية نظام الدفع الرباعي شركة جيب جيب جامبوري سيارة شيروكي جيب شيروكي XJ

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

أرشيفية

وزير الخارجية السوري: إعادة الإعمارتتصدر مباحثات الشرع في واشنطن

أرشيفية

الدفاع الجوي الروسي يسقط مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل

المتحف المصري

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رسالة قوية للعالم بأن مصر بلد آمن

بالصور

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

