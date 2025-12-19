قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح تجديد وتطوير 5مساجد في الفشن وإهناسيا وبني سويف

افنتتاح مساجد ببني سويف
افنتتاح مساجد ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،رؤساء الوحدات المحلية،في افتتاح 5 مساجد"بعد إحلالها وتجديدها"بمراكز :اهناسيا والفشن وبني سويف ،بتكلفة إجمالية تعدت 10.5 مليون جنيهاً،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

حيث افتتح رئيس الوحدة المحلية  مدحت صلاح مسجد "الرحمن" بمدينة الفشن _بعد صيانته  وتطويره على مساحة 180 متراً بتكلفة 561 ألف جنيها" خطة الوزارة"وذلك بحضور:  ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز ، الشيخ محمد عيد مدير أدارة أوقاف الفشن، شعبان حمدان سكرتير المركز، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى،ومفتشى إدارة الأوقاف، وقد تناولت خطبة الصلاة موضوع" الإسلام ورعاية المال العام"

وفي مركز الفشن أيضاً تم"اليوم"افتتاح مسجد نور الإسلام بعزبة عبدالوارث التابع لمجلس قروي الفنت، بعد إحلاله  وتجديده ، على مساحة 170 م2 ، وبتكلفة 1.2 مليون جنيهاً "جهود ذاتية " ،وذلك بحضور : أيمن جامع رئيس قرية الفنت ،الشيخ إسلام أشرف رئيس قسم المساجد بالمديرية والشيخ أحمد حسن مفتش المنطقة، الأستاذ نور نجيب سكرتير  القرية .

كما افتتح  أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا، مسجد" الرحمة"  بقرية قلها التابعة لمجلس قروي العواونة بعد إحلاله وتجديده،على مساحة 180 متراً وبتكلفة 4 مليون جنيها"جهود ذاتية"،بجانب افتتاح مسجد"عمر بن الخطاب"بقرية طما فيوم"إحلال وتجديد"على مساحة 250 متراً وبتكلفة 4 مليون جنيها"جهود ذاتية" ، وذلك بحضور:  جمال جمعة نائب رئيس المركز ، وائل سعد رئيس قرية قاي

فيما افتتح  محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف ، المسجد الكبير بقرية باها _ بعد إحلاله وتجديده ،بتكلفة 760 ألف جنيها"خطة الوزارة" ،وذلك بحضور:الشيخ سعيد عبد الواحد مديرالدعوة بمديرية الأوقاف ،والفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (النائب محمد رجب ، النائب يوسف شعبان، النائب أحمد شكري ) "وبعض  القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية

بني سويف اوقاف بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد احتفالية كبرى لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

غدًا.. الجامع الأزهر يوزع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

خطيب المسجد النبوي

معيار الكرامة عند الله.. خطيب المسجد النبوي: لا تكتمل إلا بحسن الخلق

خطيب المسجد الحرام

إيمان العبد بالله وخشيته.. خطيب المسجد الحرام: يكون بقدر معرفته بخالقه

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد