افتتاح تجديد وتطوير 5مساجد في الفشن وإهناسيا وبني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،رؤساء الوحدات المحلية،في افتتاح 5 مساجد"بعد إحلالها وتجديدها"بمراكز :اهناسيا والفشن وبني سويف ،بتكلفة إجمالية تعدت 10.5 مليون جنيهاً،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

حيث افتتح رئيس الوحدة المحلية مدحت صلاح مسجد "الرحمن" بمدينة الفشن _بعد صيانته وتطويره على مساحة 180 متراً بتكلفة 561 ألف جنيها" خطة الوزارة"وذلك بحضور: ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز ، الشيخ محمد عيد مدير أدارة أوقاف الفشن، شعبان حمدان سكرتير المركز، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى،ومفتشى إدارة الأوقاف، وقد تناولت خطبة الصلاة موضوع" الإسلام ورعاية المال العام"

وفي مركز الفشن أيضاً تم"اليوم"افتتاح مسجد نور الإسلام بعزبة عبدالوارث التابع لمجلس قروي الفنت، بعد إحلاله وتجديده ، على مساحة 170 م2 ، وبتكلفة 1.2 مليون جنيهاً "جهود ذاتية " ،وذلك بحضور : أيمن جامع رئيس قرية الفنت ،الشيخ إسلام أشرف رئيس قسم المساجد بالمديرية والشيخ أحمد حسن مفتش المنطقة، الأستاذ نور نجيب سكرتير القرية .

كما افتتح أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا، مسجد" الرحمة" بقرية قلها التابعة لمجلس قروي العواونة بعد إحلاله وتجديده،على مساحة 180 متراً وبتكلفة 4 مليون جنيها"جهود ذاتية"،بجانب افتتاح مسجد"عمر بن الخطاب"بقرية طما فيوم"إحلال وتجديد"على مساحة 250 متراً وبتكلفة 4 مليون جنيها"جهود ذاتية" ، وذلك بحضور: جمال جمعة نائب رئيس المركز ، وائل سعد رئيس قرية قاي

فيما افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف ، المسجد الكبير بقرية باها _ بعد إحلاله وتجديده ،بتكلفة 760 ألف جنيها"خطة الوزارة" ،وذلك بحضور:الشيخ سعيد عبد الواحد مديرالدعوة بمديرية الأوقاف ،والفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (النائب محمد رجب ، النائب يوسف شعبان، النائب أحمد شكري ) "وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية