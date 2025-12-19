قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| حزمة إجراءات لتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح.. والمحافظة تحصد المركز الثاني بألعاب القوى للمكفوفين

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يُوجه بحزمة من الإجراءات لتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً،لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة العمل في ملفات التصالح وتقنين أراض أملاك الدولة و إزالة التعديات والمتغيرات المكانية، وذلك  بحضور:"بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام،  أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،المهندسة مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، داليا فيض المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية ،المهندس أشرف كمال مدير وحدة المُتغيرات المكانية بالديوان العام الأستاذة سمر فتحي رئيس الأمانة الفنية للجنة البت.
محافظ بني سويف يهنئ مدرسة النور للمكفوفين بالحصول على المركز الثاني في بطولة الجمهورية لألعاب القوى
هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية التربية والتعليم بقياداتها، ومدرسة النور للمكفوفين، بمناسبة حصول فريق المدرسة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى «دفع الُجلّة – بنين»، والتي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية، مشيدًا بما حققه أبناء المحافظة من إنجاز رياضي مشرف يضاف إلى سجل النجاحات المتتالية للتربية الخاصة بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بهذا التفوق، مثمنًا الجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التربيةوالتعليم، وما توليه من اهتمام حقيقي برعاية النشء ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية، خاصة لطلاب ذوي الهمم، بما يسهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وصقلها، مؤكدًا أن الدولة تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وكيل تعليم بني سويف تهنئ مدير التعليم الفني لتكريمه عن جهوده في تنمية الجدارات البيئية
قدمت  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، خالص التهنئة إلى المهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، بمناسبة تكريمه من قبل الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) – مصر، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة والمستمرة في تنفيذ أنشطة وحدة الجدارات البيئية بمدارس التعليم الفني.

وأشادت وكيل الوزارة بالدور البارز الذي يقوم به المهندس كامل أبو طالب في دعم منظومة التعليم الفني بالمحافظة، والعمل على تفعيل برامج التنمية المستدامة والمفاهيم البيئية داخل المدارس الفنية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكدت  أمل الهواري أن هذا التكريم يعكس حجم الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم وشركاء التنمية، متمنية له دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مسيرته المهنية، ومؤكدة استمرار دعم المديرية لكافة المبادرات التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم الفني بمحافظة بني سويف.

