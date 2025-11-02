مواصفات جيتور تي 2 موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيتور تى 2 موديل 2026

وتوافر تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور تى 2 موديل 2026 ، وتنتمي تي 2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور تى 2 موديل 2026

جيتور تى 2 موديل 2026

زودت سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان، حساسات اماميه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات جيتور تى 2 موديل 2026

تمتلك سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام اقفال الابواب تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كراسي كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وتكييف، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات ضم وإغلاق كهربائية، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

جيتور تى 2 موديل 2026

ويوجد بـ جيتور تى 2 موديل 2026، إنذار ضد السرقة، وبها مقاعد كهربائية، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزى للابواب، وبها كاميرا خلفية، وبها سبويلر خلفي، وبها مثبت سرعة .

محرك جيتور تى 2 موديل 2026

تستمد سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 184 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وبها عزم دوران 290 نتيوتن/متر .

جيتور تى 2 موديل 2026

أبعاد جيتور تى 2 موديل 2026

تأتى سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4785 مم، وعرض 2006 مم، وارتفاع 1880 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

سعر جيتور تى 2 موديل 2026

جيتور تى 2 موديل 2026

تباع سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 775 ألف جنيه .