قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا
وزير خارجية العراق: العلاقات مع تركيا "تاريخية".. وسنوقع وثيقة ثنائية حول كيفية إدارة المياه
سفير فلسطين لدى روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعمل على النحو المنشود
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيتور تي 2 موديل 2026

جيتور تى 2 موديل 2026
جيتور تى 2 موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيتور تى 2 موديل 2026

وتوافر تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور تى 2 موديل 2026 ، وتنتمي تي 2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور تى 2 موديل 2026

جيتور تى 2 موديل 2026

زودت سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان، حساسات اماميه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات جيتور تى 2 موديل 2026

تمتلك سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام اقفال الابواب تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كراسي كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وتكييف، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات ضم وإغلاق كهربائية، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

جيتور تى 2 موديل 2026

ويوجد بـ جيتور تى 2 موديل 2026، إنذار ضد السرقة، وبها مقاعد كهربائية، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزى للابواب، وبها كاميرا خلفية، وبها سبويلر خلفي، وبها مثبت سرعة .

محرك جيتور تى 2 موديل 2026

تستمد سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 184 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وبها عزم دوران 290 نتيوتن/متر .

جيتور تى 2 موديل 2026

أبعاد جيتور تى 2 موديل 2026

تأتى سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4785 مم، وعرض 2006 مم، وارتفاع 1880 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

سعر جيتور تى 2 موديل 2026

جيتور تى 2 موديل 2026

تباع سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 775 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 جيتور تى 2 موديل 2026 تى 2 موديل 2026 الثبات الإلكترونى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

ام جى 7 ام شيرى اريزو 5

أيهما تفضل .. ام جى 7 أم شيرى اريزو 5 موديل 2026

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro

مقارنة بين نظارة سامسونج Galaxy XR وآبل Vision Pro.. من سيربح السباق؟

جيلى امجراند 7 موديل 2014

جيلي أمجراند 7 سيدان سعرها 250 ألف جنيه

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد