في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بنتلي بنتايجا سبيد 2026 تظهر لأول مرة

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026
بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026، وتنتمي بنتايجا سبيد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

محرك بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

تتسارع بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 قوتها من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية، وبها نظام أكربوفيتش التيتانيوم الاختياري يمنح المحرك سيمفونية ميكانيكية تطرب الآذان، وبها محرك سعة 4000 سي سي، بجانب شاحن توربيني، وتنتج قوة 641 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 310 كم/ساعة .

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

مواصفات بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

زودت سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط ضخمة مقاس 23 بوصة، وبها إضاءة أمامية بتقنية الكريستال التي تشبه المجوهرات، وبها لمسات اختيارية من ألياف الكربون، وبها مزيج بين جلود ألفريد مالي الفاخرة، وبها تطريزات سبيد الخاصة، وبها أزرار تحكم معدنية مصقولة تمنح إحساس ميكانيكي فريد .

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 بها، شاشة تعمل باللمس قابلة للإزالة تتيح للركاب التحكم في تدليك المقاعد، وبها إضاءة محيطية، ونظام صوت نايم الذي يحول المقصورة إلى قاعة أوبرا.


               
تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

تأسست شركة بنتلي في لندن عام 1919، وتم إنتاج أول سيارة EXP 1 في نفس العام، ورسخت الشركة مكانتها كقوة رياضية بفوزها بسباق لومان 24 ساعة في أعوام 1924، 1927، 1928، 1929، و1930.

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

وبسبب صعوبات مالية ناتجة عن الكساد الكبير، اشترت رولز رويس شركة بنتلي عام 1931، وخلال هذه الفترة دمجت تصاميم بنتلي مع رولز رويس، وانتقل الإنتاج إلى مدينة "كرو" الإنجليزية عام 1946.

بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

واشترت مجموعة فولكس فاجن الألمانية شركة بنتلي عام 1998، وأعادت لها طابعها الرياضي الفاخر بتركيز أكبر على الأداء العالي، وأبرز الطرازات التاريخية والحالية الكلاسيكية هي بنتلي بويز، وفي عشرينيات القرن الماضي سيارة كونتيننتال جي تي (Continental GT)، وفلاينج سبير (Flying Spur)، وبنتايجا (Bentayga) التي أضافت طابع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة.

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

