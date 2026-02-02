قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة للبيع بـ 200 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مازدا 323، و هيونداي أكسنت، و أوبل كورسا، و كيا ريو، و وفيات بونتو .

مازدا 323 موديل 1997

تستمد سيارة مازدا 323 موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 218 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مازدا 323 موديل 1997

تباع سيارة مازدا 323 موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي أكسنت موديل 2006

تحصل سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبهال رخصة سارية .

هيونداي أكسنت موديل 2006

يبلغ سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل كورسا موديل 2004

تنقل قوة سيارة أوبل كورسا موديل 2004 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة  1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل كورسا موديل 2004

تأتى سيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا ريو موديل 2004

تمكنت سيارة كيا ريو موديل 2004 من قطع مسافة 300 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا ريو موديل 2004

تتوافر سيارة كيا ريو موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 195 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات بونتو موديل 2001

تباع سيارة فيات بونتو موديل 2001 باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 370 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات بونتو موديل 2001

يصل سعر سيارة فيات بونتو موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

