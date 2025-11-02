قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سعر شيفروليه كابتيفا 2026 في السعودية

شيفروليه كابتيفا موديل 2026
شيفروليه كابتيفا موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كابتيفا موديل 2026، وتنتمي كابتيفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما أنيقا وجذابا.

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية تمنح السيارة طابع ديناميكي، وشبك أمامي جريء، وبها مصابيح LED للقيادة النهارية، ومصابيح رئيسية متطورة، وبها عجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها رف تحميل للأمتعة ومرايات كهربائية قابلة للطي.

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

ويوجد بـ سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026، 7 مقاعد، وبها فرش مقاعد من القماش، ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ6 اتجاهات، وبها مقاعد الصف الثاني والثالث قابلة للطي لتوسيع مساحة الأمتعة، وبها منافذ USB موزعة على الصفوف الثلاثة، وبها شاشة ترفيه مقاس 10.4 بوصة تعمل باللمس، وبها دعم تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto لتجربة اتصال متكاملة، وبها نظام صوتي متطور يوفر جودة عالية في كل الرحلات.

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

كما يتوافر في سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026، شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصه، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبها عجلة قيادة متعدد الوظائف، وبها نظام دخول وتشغيل ذكي بدون مفتاح.

محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2026

وتستمد سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 144 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2026

وتمتلك سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، وبها نظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التحكم في الجر (TCS)، ومساعد صعود المرتفعات (HSA).

سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2026

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 76 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 81 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 88 ألف ريال سعودي .

