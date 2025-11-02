قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تويوتا RAV4 موديل 2026 تظهر لأول مرة

تويوتا RAV4 موديل 2026
تويوتا RAV4 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا RAV4 موديل 2026، وتنتمي RAV4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية.

وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتعمل علي منصة TNGA-K، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا سبورتاج، وهيونداي توسان، وهوندا CR-V ، ومازدا CX-5، ونيسان إكس تريل .

تويوتا RAV4 موديل 2026

محرك تويوتا RAV4 موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا RAV4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، ومقترن به محركين كهربائيين إضافيين، وينتجوا قوة 320 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مدي كهربائي يصل إلي 80 كم/ساعة .

تويوتا RAV4 موديل 2026

مواصفات تويوتا RAV4 موديل 2026

زودت سيارة تويوتا RAV4 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام معلومات وترفيه، وبها شاشة مقاس 12.9 بوصة، ونظام معلومات وترفيه من الجيل الجديد، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3بوصة قياسية، وبها فتحة كبيرة في لوحة القيادة لوضع حامل هاتف مزدوج، وبها أزرار درجة الحرارة، وبها جناح Gazoo Racing من Toyota، وبها توجيه معاد ضبطه، ومكونات تعليق مطورة ومعززة، وبها شريط مطاطي .

تويوتا RAV4 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا RAV4 موديل 2026  بها،  منصة برمجية جديدة كلياً تشغل تقنيات مساعدة السائق المحسنة.

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ كيشيرو تويودا بتأسيس قسم السيارات في 1933، وقام بالبحث عن محركات تعمل بالبنزين في عام 1930، وأنتجت الشركة أول محرك لها في عام 1934 ، وأول سيارة ركاب (A1) وشاحنة (G1) في 1935.

تويوتا RAV4 موديل 2026

وفي عام 1936، تم الانتهاء من إنتاج أول سيارة ركاب في تويودا وهي الموديل AA، وفي 1937، تأسست شركة تويوتا موتورز بشكل مستقل، وخلال الحرب العالمية الثانية، أنتجت الشركة مركبات للجيش الياباني.

تويوتا RAV4 موديل 2026

وبعد الحرب، واجهت تويوتا صعوبات، لكنها استمرت في التطور، خاصة مع تطبيق سياسات مثل "Just In Time" لتقليل الهدر في الإنتاج، وفي عام 1951، بدأت بتصميم سيارة لاند كروزر، و أصبحت تويوتا علامة تجارية عالمية، وطرحت موديلات شهيرة مثل كورولا عام 1966، والتي أصبحت من أكثر السيارات مبيعًا في العالم، ودخلت سوق السيارات الفاخرة بتأسيس علامتها التجارية "لكزس" في عام 1989.

