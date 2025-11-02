قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
شاهد| كيا تيلورايد 2027 الجديدة .. اعرف مواصفاتها

إبراهيم القادري

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا تيلورايد موديل 2027، وتنتمي تيلورايد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا هايلاندر، وفورد إكسبلورر، وهوندا بايلوت، وهافال اتش 9، وشيري تيجو 9 .

كيا تيلورايد موديل 2027

مواصفات كيا تيلورايد موديل 2027

تمتلك سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط حادة، وواجهة أمامية أكثر عمودية، وبها شبك أمامي أكبر حجماً ويحمل شعار كيا العصري بوضوح، وبها مصابيح أمامية بتصميم عمودي، وبها إضاءة LED ، وبها إطارات كبيرة مخصصة للطرق الوعرة، ورفارف بارزة، وزوايا تصميم تعزز من طابعها الرياضي القوي.

بالاضافة إلي ان سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 بها، شاشة وسطية ضخمة تعمل باللمس، ولوحة عدادات رقمية بالكامل، وأنظمة مساعدة متقدمة للسائق، ونظام قيادة شبه ذاتي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ومساعد البقاء داخل المسار، وكاميرات محيطية عالية الدقة.


محرك كيا تيلورايد موديل 2027

تحصل سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 287 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 محرك اخر سعة 2500 تيربو، بجانب محركين كهربائيين وينتجوا قوة إجمالية 329 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وجدير بالذكر ان كيا عملت على تطوير نظام التعليق في تيلورايد الجديدة لتوفير ثبات أفضل على المنعطفات و راحة أكبر في الرحلات الطويلة، وتم تحسين العزل الصوتي في المقصورة واستخدام مواد فاخرة لخفض الضجيج والاهتزازات، مما يجعل القيادة أكثر هدوء وفخامة.

سعر كيا تيلورايد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 142 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 187 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا في عام 1944 كـ شركة لإنتاج الدراجات الهوائية، ثم توسعت لاحقًا لتشمل الدراجات النارية، وأطلقت أولى شاحناتها في عام 1962 وسيارات الركاب في عام 1974.

وبعد الإفلاس في عام 1997، استحوذت مجموعة هيونداي موتور على شركة كيا في عام 1998، وأصبحت كيا الآن جزء من مجموعة هيونداي وكيا للسيارات، وتصنف كواحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم. 

