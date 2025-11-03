منها سنترا وأكسنت.. أشهر 5 سيارات 2026 سيدان في مصر

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان سنترا ، وام جى 5، وهيونداي اكسنت RB ، وشيفروليه أوبترا ، ورينو تاليانت .

رينو تاليانت موديل 2026

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تصل سرعة سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها قوة 125 حصان، ومحرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 779 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 809 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 850 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 895 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

ام جى 5 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ام جى 5 موديل 2026 يصل إلي 45 لتر، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك 1500 سي سي، وبها قوة 120 حصان .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

نيسان سنترا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة نيسان سنترا موديل 2026 يصل إلي 52 لتر، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .