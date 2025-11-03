قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

عزة عاطف

في خطوة تعكس التزامها بتوسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية، أعلنت شركة هيونداي موتور بالتعاون مع مشروعها المشترك بكين هيونداي، عن استراتيجيتها الجديدة للمركبات العاملة بالطاقة الجديدة (NEV) في الصين، وكشفت رسميًا عن سيارتها الكهربائية ELEXIO الجديدة كليًا، وذلك خلال حدث خاص بمدينة يانتاي الصينية.

تصميم فاخر يجمع بين القوة والأناقة

تأتي سيارة هيونداي ELEXIO بتصميم رياضي فاخر يُبرز شخصية مميزة تجمع بين الأناقة والقوة.
تتميز بمصابيح أمامية مربعة الشكل وخطوط انسيابية دقيقة تعزز من حضورها العصري، بينما يمنحها الهيكل القوي مزيجًا من الأداء العملي والراحة الفاخرة.

وقد صممت السيارة لتلبية احتياجات العائلات الحديثة، مع مستوى عالٍ من الأمان والاعتمادية في التنقلات اليومية والرحلات الطويلة.

داخل المقصورة، تقدم ELEXIO تجربة قيادة رقمية متكاملة من خلال شاشة عرض فائقة النحافة بدقة 4K وبقياس 27 بوصة، تعمل بمعالج Qualcomm 8295 لتوفير أداء سريع وسلس.

كما زودت السيارة بشاشة عرض أمامية Cyber Eye HUD التي تمنح السائق وضوحًا بصريًا مذهلًا بنسبة تباين تصل إلى 30,000:1، مما يحسن الرؤية في جميع ظروف الإضاءة.

وتضم المقصورة 46 مساحة تخزين مرنة وصندوقًا خلفيًا بسعة 506 لترات يمكن توسيعه حتى 1,540 لترًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات.
كما تأتي السيارة مزودة بنظام Dolby Atmos الصوتي الغامر ونظام BOSE بثمانية مكبرات صوت، إلى جانب أنظمة لمراقبة الحالة الصحية واكتشاف التعب، ما يعزز الراحة والأمان داخل المقصورة.

تستند ELEXIO إلى نظام تعليق متقدم وهيكل قوي بزاوية 720 درجة مصنوع بنسبة 77.5% من الفولاذ عالي القوة، لضمان ثبات السيارة وسلامة الركاب.

تحتوي السيارة على تسع وسائد هوائية تشمل وسائد جانبية ستائرية ممتدة، إلى جانب مقابض أبواب ميكانيكية تُفتح تلقائيًا في حالات الطوارئ.

كما توفر أوضاع قيادة متعددة، أبرزها وضع الكبح العائلي الذي يقلل من إجهاد السائق ويعزز راحة الركاب في السفر الطويل.

مدى كهربائي يصل إلى 722 كيلومترًا

تعتمد ELEXIO على بطارية بسعة 88.1 كيلوواط/ساعة تمنحها مدى كهربائيًا يبلغ 722 كيلومترًا وفقًا لاختبارات المركبات الخفيفة الصينية (CLTC).

ويمكن شحنها بسرعة من 30% إلى 80% خلال 27 دقيقة فقط عبر شاحن تيار مستمر سريع، مع توافقها مع 99% من مشغلي الشحن في الصين.

بفضل منصة E-GMP ومعالج Snapdragon 8295، تدعم السيارة الذكاء الاصطناعي والشاشات المتعددة، مما يمنح السائق تجربة قيادة ذكية وسلسة.

يمثل إطلاق هيونداي ELEXIO جزءًا من استراتيجية الشركة العالمية للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، ضمن رؤيتها "في الصين، من أجل الصين، نحو العالمية".

وتخطط هيونداي لتوسيع مجموعة سيارات الطاقة الجديدة لتشمل الطرازات السيدان وسيارات الدفع الرباعي خلال السنوات المقبلة، ما يعزز موقعها في سوق التنقل الكهربائي العالمي.

