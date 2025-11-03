قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات إم جى ZS موديل 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى ZS موديل 2026

وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ZS موديل 2026 ، وتنتمي ZS لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

تأتى سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2585 مم .

محرك ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 48 لتر .

مواصفات ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

زودت سيارة ام جى ZS موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فرش مقعد من الجلد، وبها مرايات كهربائية، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها باور ستيرنج، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها جنوط رياضية، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها إنذار ضد السرقة .

وسائل الأمان بـ ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

تمتلك سيارة ام جى ZS موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع بسعر 929 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 40 ألف جنيه .

