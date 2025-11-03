ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026، وتنتمي اكليبس كروس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتجمع بين الأناقة والاعتمادية المعروفة من ميتسوبيشي اليابانية .

أبعاد ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

تأتى سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 داخل سوق السيارات بطول 4545 مم، وعرض 1805 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وبها إضاءة نهارية LED، وبها جنوط مقاس 18 بوصة من الألمنيوم، وبها مرايات خارجية قابلة للطي والتعديل كهربائياً مع إشارات انعطاف، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها خطوط انسيابية، وبها مقدمة سيارة عصرية .

بالاضافة إلي ان سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 بها، عدد 5 مقاعد للركاب، وبها مقاعد من الجلد، وبها مقاعد أمامية بتعديل كهربائي مع تدفئة، وبها عجلة قيادة من الجلد متعدد الوظائف، وبها تكييف أوتوماتيك، وبها شاشة مركزية مقاس 8 بوصه، وبها دعم Apple CarPlay، وبها نظام صوتي واضح ونقي، وبها شاشة معلومات سهلة الاستخدام، وبها منافذ شحن متاحة للمقاعد الأمامية والخلفية.

محرك ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

تمتلك سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، وبها حساسات أمامية وخلفية، وبها كاميرا رؤية خلفية، وبها نظام تثبيت السرعة المتكيف، وبها التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح طوارئ ذاتية، وبها مراقبة النقاط العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ومساعد النزول من المنحدرات، ونظام قراءة المسار وتحذير الخروج عنه في الفئة العليا، وبها كاميرا 360 درجة .