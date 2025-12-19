أعمال تطوير متواصلة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتعزيز منظومة الإنارة ببورسعيد

تشهد محافظة بورسعيد تنفيذ خطة التطوير الموسعة لرفع كفاءة المحاور المرورية والبنية التحتية بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





تطوير محور ستالينجراد بحي المناخ



بنطاق حي المناخ شهد شارع ستالينجراد والمناطق السكنية المحيطة به أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة في إطار مشروع تطوير محور «ستالينجراد – المشير طنطاوي»، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة.

وشملت أعمال التطوير طلاء واجهات العمارات، وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة من خلال أعمدة إنارة ديكورية إلى جانب أعمال رصف وتوسعة الطريق، وإنشاء أماكن انتظار للسيارات وتنفيذ أعمال لاندسكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار بالاضافة إلى أعمال التخطيط والإرشادات والعلامات المرورية وزيادة المسطحات الخضراء.

وخلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة بورسعيد تفقد أعمال تطوير محور ستالينجراد، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المحافظات بما يواكب متطلبات التنمية والتوسع العمراني.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تطوير شارع ستالينجراد يمتد من شارع 23 يوليو وحتى شارع النصر بطول 750 مترًا وعرض 46 مترًا، ويعد المرحلة الأولى من تطوير محور ستالينجراد – المشير طنطاوي، والذي يعد أحد ثلاثة محاور رئيسية تربط شمال بورسعيد بجنوبها.

من جانبه، أشار اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، إلى أن المشروع يشمل أعمال توسعة ورصف وإنارة وتجميل ورفع كفاءة ميادين الشارع مؤكدًا الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل، وأن المشروع تم تمويله ذاتيا من قبل المحافظة.

كما أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المحور يتكون من ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وجار الإعداد لبدء المرحلة الثانية بطول 1.5 كم، فيما تم الانتهاء من المرحلة الثالثة الخاصة بمحور المشير طنطاوي.



إنارة طريق بورسعيد – الإسماعيلية بالطاقة الشمسية





وفي إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير منظومة الإنارة العامة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بدأت الأجهزة التنفيذية إنارة طريق بورسعيد – الإسماعيلية باستخدام كشافات تعمل بالطاقة الشمسية وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد.

وشملت الأعمال إنارة طريق المعاهدة بداية من منفذ الرسوة وحتى مدخل الطريق الدولي الساحلي بطول 2 كيلومتر من خلال تركيب وتشغيل كشافات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية الليلية، ورفع معدلات الأمان، وتيسير الحركة المرورية.

ويأتي ذلك استكمالًا لخطة المحافظة في تطوير منظومة الإنارة العامة بمختلف المناطق وتماشيا مع توجه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك تحت إشراف إدارة المشروعات بالمحافظة.