كشف الإعلامي أحمد حسن عن حكم مباراة الزمالك المصيرية ضد كايزر تشيفز في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية.

الكونفدرالية

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الحكم السوداني علي محمود علي حكمًا لمباراة الزمالك المصيرية ضد كايزر تشيفز في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية".

وأكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن المباراة الأخيرة في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لمشوار الفريق في البطولة، ولا بد من تحقيق الفوز دون النظر إلى نتيجة مباراة المصري البورسعيدي أمام زيسكو يونايتد الزامبي ضمن المجموعة ذاتها.

وقال إبراهيم، في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: “الزمالك قادر على تخطي عقبة كايزر تشيفز في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ورغم تصدر الأخير لجدول ترتيب المجموعة الرابعة، إلا أن الزمالك كان قريباً من الفوز عليه في عقر داره، لولا الخطأ الذي ارتكبه حارس المرمى محمد صبحي في الدقيقة الأخيرة من المباراة وأهدى التعادل لأصحاب الأرض على طبق من ذهب”.

وأضاف أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تولى تدريب الفريق في ظروف صعبة للغاية من جميع الاتجاهات، لكنه يسير بشكل جيد في المباريات الماضية رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الأبيض والاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب.

وطالب نصر إبراهيم، جمهور الزمالك بمساندة معتمد جمال وتقديم الدعم له ولجهازه المعاون، فهو أفضل من أي مدرب أجنبي في الفترة الحالية.