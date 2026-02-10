قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
رياضة

علي محمود علي حكمًا لمباراة الزمالك المصيرية ضد كايزر تشيفز

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حكم مباراة الزمالك المصيرية ضد كايزر تشيفز في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية.

 

الكونفدرالية 

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الحكم السوداني علي محمود علي حكمًا لمباراة الزمالك المصيرية ضد كايزر تشيفز في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية".

وأكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن المباراة الأخيرة في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لمشوار الفريق في البطولة، ولا بد من تحقيق الفوز دون النظر إلى نتيجة مباراة المصري البورسعيدي أمام زيسكو يونايتد الزامبي ضمن المجموعة ذاتها.

وقال إبراهيم، في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: “الزمالك قادر على تخطي عقبة كايزر تشيفز في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ورغم تصدر الأخير لجدول ترتيب المجموعة الرابعة، إلا أن الزمالك كان قريباً من الفوز عليه في عقر داره، لولا الخطأ الذي ارتكبه حارس المرمى محمد صبحي في الدقيقة الأخيرة من المباراة وأهدى التعادل لأصحاب الأرض على طبق من ذهب”.

وأضاف أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تولى تدريب الفريق في ظروف صعبة للغاية من جميع الاتجاهات، لكنه يسير بشكل جيد في المباريات الماضية رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الأبيض والاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب.

وطالب نصر إبراهيم، جمهور الزمالك بمساندة معتمد جمال وتقديم الدعم له ولجهازه المعاون، فهو أفضل من أي مدرب أجنبي في الفترة الحالية.

