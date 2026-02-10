بعد إصابة 6 لاعبين.. اتحاد الطائرة يتمنى الشفاء العاجل لمصابي فريق الاتحاد السكندري

أعرب الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعبي نادي الاتحاد السكندري تحت 15 عامًا، بعد تعرضهم لحادث أليم نتيجة انقلاب الحافلة الخاصة باللاعبين أثناء توجههم إلى مباراة وادي دجلة أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد الاتحاد متابعة حالة المصابين عن كثب لتقديم الدعم اللازم، حيث أوضح أن اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، يتابع المصابين بالمستشفى لتوفير جميع التسهيلات حتى يتماثل الجميع للشفاء.

وتقدم الاتحاد المصري للكرة الطائرة بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع اللاعبين، مع تقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة وجماهير نادي الاتحاد السكندري.

يأتى ذلك بعد انقلاب أتوبيس لاعبي فريق الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري وإصابة 6 لاعبين.