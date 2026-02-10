قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد إصابة 6 لاعبين.. اتحاد الطائرة يتمنى الشفاء العاجل لمصابي فريق الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
عبدالله هشام

أعرب الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعبي نادي الاتحاد السكندري تحت 15 عامًا، بعد تعرضهم لحادث أليم نتيجة انقلاب الحافلة الخاصة باللاعبين أثناء توجههم إلى مباراة وادي دجلة أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد الاتحاد متابعة حالة المصابين عن كثب لتقديم الدعم اللازم، حيث أوضح أن اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، يتابع المصابين بالمستشفى لتوفير جميع التسهيلات حتى يتماثل الجميع للشفاء.

وتقدم الاتحاد المصري للكرة الطائرة بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع اللاعبين، مع تقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة وجماهير نادي الاتحاد السكندري.

يأتى ذلك بعد انقلاب أتوبيس لاعبي فريق الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري وإصابة 6 لاعبين.

الاتحاد السكندري فريق الاتحاد السكندري اتحاد الطائرة نادي الاتحاد السكندري الكرة لطائرة

