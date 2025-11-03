بزيادة 30%‏‏.. عدد السيارات المرخصة بالسوق المصري لشهر أكتوبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن عدد المركبات التي تم التأمين الإلزامي عليها خلال شهر أكتوبر لعام 2025، حيث تم ترخيص 73038 مركبة "زيرو" بنسبة ارتفاع 30%عن الشهر السابق.
كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة ، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 9263 مركبة موديل 2022 و4117 مركبة موديل 2023 و4819 مركبة موديل 2024 و28109 مركبه موديل 2025 و26730 مركبه موديل 2026.
وأوضح التقرير أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها، هي 27638 سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 42.4%عن الشهر السابق من بينها 3961 سيارة موديل 2022 و2124 سيارات موديل 2023 و2330 موديل 2024 و5071 موديل 2025 و14152 موديل 2026.
أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 37354 بإرتفاع 16.2%عن الشهر السابق من بينها 3594 دراجة موديل 2022 و 1012 دراجة نارية موديل 2023 و 1910 موديل 2024 و 21540موديل 2025 و9298دراجات موديل 2026.
أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 4943 سيارة بزيادة قدرها 68% عن الشهر السابق من بينها 48 سيارة موديل 2022 و 80 سيارة نقل موديل 2023 و129 سيارة موديل 2024 و 671 موديل 2025و2024 سيارة موديل 2026 .