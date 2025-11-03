بزيادة 30%‏‏.. عدد السيارات المرخصة بالسوق المصري لشهر أكتوبر

أعلنت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن عدد المركبات التي تم ‏التأمين الإلزامي عليها ‏خلال شهر أكتوبر لعام 2025، حيث تم ترخيص ‏‏73038 مركبة ‏"زيرو" ‏بنسبة ارتفاع 30%عن الشهر ‏السابق.

كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة ، أن إجمالي المركبات التي ‏صدرت لها وثائق تأمينية 9263 مركبة موديل 2022 ‏و4117 مركبة موديل 2023 و4819 مركبة موديل ‏‏2024 و28109 مركبه موديل 2025 ‏و26730 مركبه موديل 2026‏.

وأوضح التقرير أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها ‏وثائق تأمينية وتم ترخيصها، هي 27638 سيارة ملاكي ‏بنسبة ارتفاع 42.4%عن الشهر السابق من بينها ‏‏3961 سيارة موديل 2022 و2124 سيارات موديل ‏‏2023 و2330 موديل 2024 و5071 موديل 2025 ‏و14152 موديل 2026‏.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها ‏وثائق تأمينية وتم ترخيصها 37354 بإرتفاع ‏‏16.2%عن الشهر السابق من بينها 3594 دراجة ‏موديل 2022 و 1012 دراجة نارية موديل 2023 و ‏‏1910 موديل 2024 و 21540موديل 2025 ‏و9298دراجات موديل 2026‏.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 4943 سيارة ‏بزيادة قدرها 68% عن الشهر السابق من بينها 48 ‏سيارة موديل 2022 و 80 سيارة نقل موديل 2023 ‏و129 سيارة موديل 2024 و 671 موديل ‏‏2025و2024 سيارة موديل 2026‏ .