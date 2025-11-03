بتصميم ثوري.. "أبل" تمهد لثورة في تصميم هاتف آيفون 20 فما القصة؟

تستعد شركة أبل للقيام بأعادة ابتكار تصميم هواتفها من جديد وذلك مع إطلاق آيفون 20 عام 2027، إذ تخطط شركة أبل للقيام باستبدال كافة الأزرار الميكانيكية في هاتف ايفون 20 وذلك بأزرار لمسية تعتمد على تقنية الاهتزاز، وذلك في خطوة تهدف إلى جعل التصميم أكثر متانة

هاتف ايفون 20

تشير التسريبات إلى أن شركة أبل قد أنتهت من مرحلة الاختبارات الوظيفية للأزرار الجديدة للهاتف، وهي تعد جاهزة للدخول في مرحلة الإنتاج الضخم خلال عام 2027.

يستبدل التصميم الجديد أزرار التشغيل، والتحكم بالصوت، وزر "الإجراء"، إضافة إلى زر الكاميرا الجديد Camera Control، بأزرار لمسية قد تعتمد بالكامل على ردود فعل اهتزازية تحاكي الإحساس بالضغط الفعلي ورغم أن فكرة الأزرار "الوهمية" قد تبدو غير عملية، إلا أن شركة "أبل" تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، وتستخدم التقنية نفسها في العديد من لوحات اللمس الخاصة بحواسيب ماك بوك، حيث يشعر المستخدم بالنقر وذلك رغم عدم وجود حركة ميكانيكية حقيقية.

مواصفات ايفون 20

وسيتم تبسيط تصميم الزر عبر إزالة طبقة المستشعرات اللمسية والاكتفاء بمستشعر الضغط، وهو ما قد يقلل من تكلفة التصنيع وذلك دون التأثير على وظائف التصوير أو التفاعل باللمس

يتميز الزر الحالي في آيفون 16 بقدرته على التمييز بين اللمس والسحب والضغط عبر مستشعرات متعددة أسفل طبقة من زجاج الياقوت، إلا أن الإصدار الجديد سيحافظ على نفس الأداء باستخدام تقنية واحدة فقط، على غرار ما تقدمه هواتف Oppo X8 Ultra وVivo X200 Ultra وتشير التقارير إلى أن "أبل" قد تُطلق آيفون 20 بتصميم ثوري قد يوازي ما قدمته مع آيفون إكس