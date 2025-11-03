قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم ثوري.. "أبل" تمهد لثورة في تصميم هاتف آيفون 20 فما القصة؟

لمياء الياسين

تستعد شركة أبل للقيام بأعادة ابتكار تصميم هواتفها من جديد وذلك مع إطلاق آيفون 20 عام 2027، إذ تخطط شركة أبل للقيام  باستبدال كافة الأزرار الميكانيكية في هاتف ايفون 20 وذلك بأزرار لمسية تعتمد على تقنية الاهتزاز، وذلك في خطوة تهدف إلى جعل التصميم أكثر متانة

هاتف ايفون 20

تشير التسريبات إلى أن شركة أبل قد أنتهت من مرحلة الاختبارات الوظيفية للأزرار الجديدة للهاتف، وهي تعد جاهزة للدخول في مرحلة الإنتاج الضخم خلال عام 2027.

يستبدل التصميم الجديد أزرار التشغيل، والتحكم بالصوت، وزر "الإجراء"، إضافة إلى زر الكاميرا الجديد Camera Control، بأزرار لمسية قد تعتمد بالكامل على ردود فعل اهتزازية تحاكي الإحساس بالضغط الفعلي ورغم أن فكرة الأزرار "الوهمية" قد تبدو غير عملية، إلا أن شركة "أبل" تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، وتستخدم التقنية نفسها في العديد من لوحات اللمس الخاصة بحواسيب ماك بوك، حيث يشعر المستخدم بالنقر وذلك رغم عدم وجود حركة ميكانيكية حقيقية.

مواصفات ايفون 20

وسيتم تبسيط تصميم الزر عبر إزالة طبقة المستشعرات اللمسية والاكتفاء بمستشعر الضغط، وهو ما قد يقلل من تكلفة التصنيع وذلك دون التأثير على وظائف التصوير أو التفاعل باللمس

يتميز الزر الحالي في آيفون 16 بقدرته على التمييز بين اللمس والسحب والضغط عبر مستشعرات متعددة أسفل طبقة من زجاج الياقوت، إلا أن الإصدار الجديد سيحافظ على نفس الأداء باستخدام تقنية واحدة فقط، على غرار ما تقدمه هواتف Oppo X8 Ultra وVivo X200 Ultra وتشير التقارير إلى أن "أبل" قد تُطلق آيفون 20 بتصميم ثوري قد يوازي ما قدمته مع آيفون إكس 

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الزمالك

بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصري أمام بيراميدز

متتخب المغرب للناشئين

منتخب المغرب تحت 17 عامًا يسقط أمام اليابان بكأس العالم للناشئين

جوارديولا وهالاند

جوارديولا: هالاند يمتلك عقلية لا تصدق ويمكن مقارنته بميسي ورونالدو

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

