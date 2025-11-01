قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن
حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري
محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة
هل لك قرين من الجن؟.. 15 حقيقة مرعبة عن عفريت لا يفارقك
ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 20 سيأتي في 2027 بتقنيات كاميرا 2024 .. ما السبب؟

آيفون
آيفون
احمد الشريف

كشفت أحدث التسريبات أن هاتف iPhone 20، المتوقع إطلاقه عام 2027، سيحصل لأول مرة على حساس كاميرا LOFIC الذي ظهر لأول مرة في عام 2024.

يتميز هذا الحساس المتطور يحمل اسم OV50K40 من OmniVision بتقنية TheiaCel التي تمنحه نطاق ديناميكي عالي يصل حتى 20 وقفة إضاءة، مقتربًا من أداء كاميرات السينما الاحترافية.

ما هي تقنية LOFIC ولماذا تعتبر نقلة نوعية؟

حساس LOFIC – اختصار للـ “lateral overflow integration capacitors” – يسمح لكل بكسل باستيعاب كمية إضافية من الضوء عبر مكثف داخلي، ما يعني التقاط تفاصيل أدق في مناطق الظل والإضاءة القوية.

 بفضل هذه التقنية، لن تفقد الصورة تفاصيلها حتى في ظروف الإضاءة الصعبة أو التباين العالي، ويعتبر هذا التحديث الأكبر الذي يشهده قطاع حساسات الكاميرا في الهواتف الذكية منذ سنوات.

أداء التصوير واقتباس التقنيات من المنافسين

رغم وصول بعض هواتف أندرويد مثل Xiaomi 17 Pro وHuawei Pura 80 Ultra لتقنية LOFIC قبل آبل، ترى المصادر أن اعتماد آبل على هذه القطعة الجديدة جاء بعد اختبار طويل للتأكد من توافقها مع أنظمة التصوير الخاصة بها ومعايير الجودة العالية لصور iPhone. 

تؤكد آبل أن الصور والفيديوهات ستصبح أوضح وأكثر توازناً بين أماكن الإضاءة والظلال، مع تحسينات في التصوير الليلي واللقطات الصعبة.

فتحة عدسة متغيرة وتحديثات للكاميرا الرئيسية

يتوقع أن تقدم آبل في iPhone 18 Pro وPro Max المقبلين فتحة عدسة متغيرة على الكاميرا الرئيسية تسمح بالتحكم في كمية التعريض وعمق المجال بحسب الرغبة، لتمنح المستخدمين خيارات تصوير أكثر احترافية وتشويشاً للخلفية بطريقة مشابهة للكاميرات المتخصصة.

تطور بطيء لكنه محسوب في مسيرة آيفون التصويرية

رغم تأخر آبل في تقديم بعض التقنيات مقارنة بالمنافسين، لكنها تفضل التدرج لضمان توافق العتاد مع برمجياتها ورضا مستخدميها النهائي.

 الميزة الأهم أن iPhone 20 سيقدم نقلة واضحة في جودة الصور الديناميكية ويستفيد من الابتكارات الرائدة عالمياً دون المجازفة بجودة المنتج النهائي.

آيفون آيفون 20 هاتف iPhone 20

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أمسية ثقافية للآباء كهنة شبرا الخيمة بحضور أسقف الإيبارشية

القمص إيليا نعيم

البابا تواضروس يقدم التعزية في وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته

آباء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في استقبال رئيس الأساقفة إدجار بينيا بارا

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تسعَ وراء كل الإجابات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد