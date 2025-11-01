آيفون 20 سيأتي في 2027 بتقنيات كاميرا 2024 .. ما السبب؟

كشفت أحدث التسريبات أن هاتف iPhone 20، المتوقع إطلاقه عام 2027، سيحصل لأول مرة على حساس كاميرا LOFIC الذي ظهر لأول مرة في عام 2024.

يتميز هذا الحساس المتطور يحمل اسم OV50K40 من OmniVision بتقنية TheiaCel التي تمنحه نطاق ديناميكي عالي يصل حتى 20 وقفة إضاءة، مقتربًا من أداء كاميرات السينما الاحترافية.

ما هي تقنية LOFIC ولماذا تعتبر نقلة نوعية؟

حساس LOFIC – اختصار للـ “lateral overflow integration capacitors” – يسمح لكل بكسل باستيعاب كمية إضافية من الضوء عبر مكثف داخلي، ما يعني التقاط تفاصيل أدق في مناطق الظل والإضاءة القوية.

بفضل هذه التقنية، لن تفقد الصورة تفاصيلها حتى في ظروف الإضاءة الصعبة أو التباين العالي، ويعتبر هذا التحديث الأكبر الذي يشهده قطاع حساسات الكاميرا في الهواتف الذكية منذ سنوات.

أداء التصوير واقتباس التقنيات من المنافسين

رغم وصول بعض هواتف أندرويد مثل Xiaomi 17 Pro وHuawei Pura 80 Ultra لتقنية LOFIC قبل آبل، ترى المصادر أن اعتماد آبل على هذه القطعة الجديدة جاء بعد اختبار طويل للتأكد من توافقها مع أنظمة التصوير الخاصة بها ومعايير الجودة العالية لصور iPhone.

تؤكد آبل أن الصور والفيديوهات ستصبح أوضح وأكثر توازناً بين أماكن الإضاءة والظلال، مع تحسينات في التصوير الليلي واللقطات الصعبة.

فتحة عدسة متغيرة وتحديثات للكاميرا الرئيسية

يتوقع أن تقدم آبل في iPhone 18 Pro وPro Max المقبلين فتحة عدسة متغيرة على الكاميرا الرئيسية تسمح بالتحكم في كمية التعريض وعمق المجال بحسب الرغبة، لتمنح المستخدمين خيارات تصوير أكثر احترافية وتشويشاً للخلفية بطريقة مشابهة للكاميرات المتخصصة.

تطور بطيء لكنه محسوب في مسيرة آيفون التصويرية

رغم تأخر آبل في تقديم بعض التقنيات مقارنة بالمنافسين، لكنها تفضل التدرج لضمان توافق العتاد مع برمجياتها ورضا مستخدميها النهائي.

الميزة الأهم أن iPhone 20 سيقدم نقلة واضحة في جودة الصور الديناميكية ويستفيد من الابتكارات الرائدة عالمياً دون المجازفة بجودة المنتج النهائي.