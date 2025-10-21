قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
المصريون في أوروبا على قلب رجل واحد احتفالا بزيارة الرئيس السيسي
محللون: قرار آبل بإيقاف تطوير iPhone Air أو إلغائه قد يكون خطوة متسرعة

iPhone Air
iPhone Air
احمد الشريف

تعرض هاتف iPhone Air للنقد، سواء من المستخدمين الذين لم يقتنعوا بنموذجه النحيف أو من خبراء التقنية الذين رأوا أنه يقدم تنازلات على حساب الأداء والبطارية. 

ويرى محللون في Phone Arena أن قرار آبل بإيقاف تطوير iPhone Air أو إلغائه كليًا قد يكون خطوة متسرعة تحرم الشركة من فرص الابتكار المستقبلي.

لماذا لم يحقق iPhone Air النجاح المتوقع؟

يرجع ضعف مبيعات iPhone Air لعدة أسباب؛ في مقدمتها أن شريحة واسعة من المستخدمين تفضل الهواتف العملية ذات المواصفات المتكاملة على حساب النحافة الشديدة. 

فقد عانى الهاتف من تراجع عمر البطارية بالإضافة إلى اقتصار الكاميرا على عدسة واحدة وانخفاض سعة البطارية مقارنة بسلاسل iPhone الأخرى.

 كما واجه منافسة قوية من هواتف آيفون الرئيسية التي اجتذبت الحصة الأكبر من الإقبال، خاصة مع قفزات iPhone 17 في الأداء والشاشة والبطارية.

الدروس المستفادة: فشل نسبي أم تجربة مفيدة؟

ورغم كل الانتقادات، يوضح التقرير أن iPhone Air يجب أن يُنظر إليه كنموذج "تجريبي" داخل منظومة آبل، يمهد الطريق نحو هواتف أكثر طموحًا مثل iPhone Fold القابل للطي.

 الخبرة التي حققتها الشركة في تصنيع الهاتف الأنحف والخفيف قد تستفيد منها الفئات المستقبلية، سواء في التطوير الهندسي أو في إيجاد حلول لتخفيض أوزان الأجهزة أو دفع حدود التصميم.

منافع بقاء iPhone Air في lineup آبل

يشير كاتب التقرير إلى أنه حتى مع ضعف المبيعات الحالية، فإن وجود iPhone Air يمنح آبل مرونة في اختبار تفضيلات المستخدمين عن قرب، ويساعدها على فهم ديناميكية سوق الهواتف النحيفة. 

كما أن استمرار تطوير الهاتف قد يكشف عن تطبيقات أو تقنيات فرعية يمكن دمجها في هواتف آيفون الأساسية، مثل تقنيات البطاريات فائقة الخفة أو شاشات OLED الفائقة النحافة.

توصية Phone Arena: التطوير المتدرج أم الاستغناء النهائي؟

ينصح التقرير آبل بعدم التسرع في اتخاذ قرارات جذرية حيال iPhone Air، فمن الأفضل تطويره بوتيرة أقل واستغلاله كمختبر هندسي داخلي.

أثبت التاريخ أن كثيرًا من الميزات الثورية بدأت كنماذج غير شعبية ثم أصبحت معيارًا في جميع الهواتف بعد سنوات.

iPhone Air iPhone آبل

