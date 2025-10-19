قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة
تصميم شفاف مذهل لهاتف iPhone Air يشعل مواقع التواصل

احمد الشريف

أشعل تصميم شفاف مبتكر لهاتف iPhone Air مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد أن تمكن أحد المستخدمين من تحويل الجهاز إلى نموذج يسمح برؤية مكوناته الدقيقة من الداخل، في تجربة لاقت اهتماماً واسعاً من مجتمع التقنية وعشاق أجهزة آبل.​

تفاصيل التصميم الشفاف وتقنيات التنفيذ

التصميم الشفاف هو ابتكار فردي نادر، حيث قام أحد المتخصصين بصناعة غطاء خلفي شفاف مخصص لجهاز iPhone Air. 

ويسمح هذا التصميم بمشاهدة تفاصيل البطارية، اللوحة الأم، ونظام التبريد الدقيق وجميع المكونات الدقيقة التي يصعب عادة رؤيتها في أجهزة آيفون التقليدية.

وأظهرت الصور المتداولة بسلاسة وتنظيم تصميم آبل الداخلي وقدرة الشركة على استغلال المساحات بدقة متناهية، الأمر الذي أذهل المستخدمين والمصممين حول العالم.​

ردود الفعل على مواقع التواصل الإجتماعي وانتشار الصور

تصدر الوسم المتعلق بالتصميم الشفاف قوائم الترند في تويتر ومنصات التواصل، مع آلاف التفاعلات بين المستخدمين والمصممين الذين أثنوا على الفكرة وابتكارية التنفيذ.

وأشاد البعض بمدى تطور آبل في مجالات التصميم وإمكانيات تحويل الأجهزة النموذجية إلى أعمال فنية بالاعتماد على الغطاء الشفاف. وأضيفت أيضاً مقاطع فيديو توضح خطوات التحويل وآراء تقنيين حول صعوبة تطبيق الفكرة مع الحفاظ على حماية الجهاز.​

مواصفات iPhone Air التصميمية وبروز مفهوم النحافة

ويتميز iPhone Air ذاته بنحافة غير مسبوقة مع سماكة 5.6 ملم ووزن 165 جراماً فقط، وهيكل من التيتانيوم ودرع سيراميك مزدوج مقاوم للخدش. ويحتوي الجهاز على شاشة Super Retina XDR بقياس 6.5 إنش وتردد 120 هرتز، ويوجد بألوان هادئة تعزز الإحساس بخفة التصميم.

أحدث التصميم الشفاف نقلة في تسليط الضوء على مدى تطور التقنيات الداخلية المتبعة في هندسة أجهزة آبل ورفع سقف الجاذبية البصرية والمفاهيم الجمالية حتى خارج القنوات الرسمية للشركة.​

وهذه التجربة تعكس شغف المستخدمين في استكشاف المزيد عن أجهزة آبل من الداخل، وتمنح المطورين والمصممين مساحة للإبداع والتجربة لوضع لمساتهم الفنية على الهواتف المستقبلية.

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

الصلاة

هل الصلاة صحيحة إذا نسيت عدد الركعات بسبب المرض؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

معنى النساء ناقصات عقل ودين

يجب فهمه في سياقه.. أستاذ حديث بالأزهر يوضح معنى النساء ناقصات عقل ودين

صلاة المرأة

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض .. هل تعدل أجر 60 شهيدا؟

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

