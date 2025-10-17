قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أموال المحاكم الأمريكية على وشك النفاد بسبب الإغلاق الحكومي
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصين تهيمن بشدة على iPhone Air.. أنحف هاتف لآبل يُباع بالكامل في ساعات

احمد الشريف

شهدت الصين اليوم ظاهرة بيع غير مسبوقة حيث نَفِدَ المخزون الأولي من هاتف iPhone Air، أنحف هاتف تنتجه شركة آبل على الإطلاق، في غضون ساعات قليلة من فتح باب الطلبات المسبقة. 

ويُعد هذا الإقبال الجنوني دليلاً قاطعاً على نجاح استراتيجية آبل في طرح طراز "Air" جديد شديد النحافة والأناقة، كما أنه جاء مدعوماً بتطور تنظيمي محلي أدى لزيادة الطلب بشكل غير متوقع.

عامل النحافة والجمالية الساحرة

لعبت النحافة المفرطة والتصميم الجمالي لهاتف iPhone Air دوراً رئيسياً في استقطاب المستهلكين الصينيين. 

فالهاتف، الذي يُطلق عليه "أنحف آيفون على الإطلاق"، يلبي تطلعات الشريحة التي تُقدّر التصميم الفاخر والملمس الخفيف في اليد. ورغم أن هذا التصميم النحيف قد يثير المخاوف حول متانة البطارية، إلا أن التقارير تُشير إلى أن آبل استخدمت تقنيات جديدة لإدارة الطاقة، مما أبقى عمر البطارية ضمن مستويات مقبولة. 

وقد ترافق الإعلان عن الطراز الجديد بضجة إعلامية واسعة في الصين، ما عزز من جاذبيته كرمز للمكانة والتطور التكنولوجي.

تصريح eSIM يفتح الأبواب لجنون الشراء

لم يكن النجاح مقتصراً على التصميم فقط، بل تضافر معه عامل تنظيمي حاسم في السوق الصينية. فقد جاء إطلاق iPhone Air متزامناً مع موافقة جديدة على تقنية eSIM تسمح للهواتف بالتخلي عن بطاقة SIM التقليدية في البلاد، وهو ما سمح لآبل بطرح هذا الطراز الخالي من منافذ بطاقة SIM فعليًا في السوق الصينية.

ساهم هذا التطور بشكل مباشر في زيادة الطلب على الهاتف، حيث أصبح يمثل رمزاً للتكنولوجيا الحديثة والمستقبلية التي تخلت عن القيود المادية القديمة. وذكرت تقارير لصحيفة "South China Morning Post" أن المخزون نَفِدَ من المتجر الرسمي لآبل ومنصة "Tmall" في أقل من ساعتين.

السعر والتوقعات المستقبلية

يبدأ سعر iPhone Air في الصين من 7,999 يوان، وهو ما يعادل حوالي 1,122 دولار أمريكي، مما يضعه في فئة الأسعار المرتفعة. 

ورغم سعره المرتفع، فإن الطلب الذي فاق العرض يدل على أن المستهلكين على استعداد لدفع علاوة مقابل الحصول على أحدث تقنيات آبل وأكثرها أناقة.

 وقد أدى هذا الإقبال إلى ظهور تكهنات حول استراتيجية آبل المستقبلية، حيث يتوقع البعض أن الشركة ستستمر في تقديم طرازات "Air" فائقة النحافة كفئة متميزة ومستقلة إلى جانب الطرازات "Pro" القوية والطرازات القياسية، لضمان تلبية كافة الأذواق والاهتمامات في السوق العالمية والمحلية.

iPhone Air iPhone آبل

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الاحتلال

العربي للدراسات: الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان تحمل أهدافا خبيثة

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري: الصراع على السلطة أخطر ما في المشهد الفلسطيني.. فيديو

حسام موافي

حسام موافي: حذاري الاعتقاد بأن المرض النفسي شتيمة.. فيديو

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

