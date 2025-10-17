الصين تهيمن بشدة على iPhone Air.. أنحف هاتف لآبل يُباع بالكامل في ساعات

شهدت الصين اليوم ظاهرة بيع غير مسبوقة حيث نَفِدَ المخزون الأولي من هاتف iPhone Air، أنحف هاتف تنتجه شركة آبل على الإطلاق، في غضون ساعات قليلة من فتح باب الطلبات المسبقة.

ويُعد هذا الإقبال الجنوني دليلاً قاطعاً على نجاح استراتيجية آبل في طرح طراز "Air" جديد شديد النحافة والأناقة، كما أنه جاء مدعوماً بتطور تنظيمي محلي أدى لزيادة الطلب بشكل غير متوقع.

عامل النحافة والجمالية الساحرة

لعبت النحافة المفرطة والتصميم الجمالي لهاتف iPhone Air دوراً رئيسياً في استقطاب المستهلكين الصينيين.

فالهاتف، الذي يُطلق عليه "أنحف آيفون على الإطلاق"، يلبي تطلعات الشريحة التي تُقدّر التصميم الفاخر والملمس الخفيف في اليد. ورغم أن هذا التصميم النحيف قد يثير المخاوف حول متانة البطارية، إلا أن التقارير تُشير إلى أن آبل استخدمت تقنيات جديدة لإدارة الطاقة، مما أبقى عمر البطارية ضمن مستويات مقبولة.

وقد ترافق الإعلان عن الطراز الجديد بضجة إعلامية واسعة في الصين، ما عزز من جاذبيته كرمز للمكانة والتطور التكنولوجي.

تصريح eSIM يفتح الأبواب لجنون الشراء

لم يكن النجاح مقتصراً على التصميم فقط، بل تضافر معه عامل تنظيمي حاسم في السوق الصينية. فقد جاء إطلاق iPhone Air متزامناً مع موافقة جديدة على تقنية eSIM تسمح للهواتف بالتخلي عن بطاقة SIM التقليدية في البلاد، وهو ما سمح لآبل بطرح هذا الطراز الخالي من منافذ بطاقة SIM فعليًا في السوق الصينية.

ساهم هذا التطور بشكل مباشر في زيادة الطلب على الهاتف، حيث أصبح يمثل رمزاً للتكنولوجيا الحديثة والمستقبلية التي تخلت عن القيود المادية القديمة. وذكرت تقارير لصحيفة "South China Morning Post" أن المخزون نَفِدَ من المتجر الرسمي لآبل ومنصة "Tmall" في أقل من ساعتين.

السعر والتوقعات المستقبلية

يبدأ سعر iPhone Air في الصين من 7,999 يوان، وهو ما يعادل حوالي 1,122 دولار أمريكي، مما يضعه في فئة الأسعار المرتفعة.

ورغم سعره المرتفع، فإن الطلب الذي فاق العرض يدل على أن المستهلكين على استعداد لدفع علاوة مقابل الحصول على أحدث تقنيات آبل وأكثرها أناقة.

وقد أدى هذا الإقبال إلى ظهور تكهنات حول استراتيجية آبل المستقبلية، حيث يتوقع البعض أن الشركة ستستمر في تقديم طرازات "Air" فائقة النحافة كفئة متميزة ومستقلة إلى جانب الطرازات "Pro" القوية والطرازات القياسية، لضمان تلبية كافة الأذواق والاهتمامات في السوق العالمية والمحلية.