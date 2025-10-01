بدأت متاجر أبل Apple حول العالم بإجراء تغييرات على طريقة عرض هواتف iPhone 17، بعد ملاحظة ظهور خدوش وعلامات واضحة على نماذج العرض، مما أثار تساؤلات حول مدى متانة التصميم الجديد للهاتف، وأوضحت الشركة أنها حددت السبب الرئيسي للمشكلة، وبدأت باتخاذ خطوات عملية للحد من تفاقمها.

وقد تركزت الشكاوى حول ظهور خدوش على الزجاج الخلفي ومنطقة الكاميرا في وحدات iPhone 17 المعروضة بمتاجر أبل، ما دفع بعض الزوار إلى الاعتقاد بأن الهواتف أكثر عرضة للتلف من الإصدارات السابقة.

أبل تتخذ إجراء سريعا لمعالجة خدوش iPhone 17

لكن أبل أكدت أن المشكلة لا تتعلق بجودة الهاتف ذاته، بل تعود إلى قواعد العرض المغناطيسية MagSafe المستخدمة في متاجرها.

وتبين أن هذه الحوامل تحتوي على حلقة معدنية تتآكل مع كثرة الاستخدام، مما يؤدي إلى انتقال جزيئات صغيرة منها إلى الهاتف عند وضعه وإزالته مرارا، مسببة علامات تشبه الخدوش.

وأكدت أبل أن هذه العلامات ليست خدوشا دائمة، بل بقايا يمكن إزالتها بطرق تنظيف مناسبة.

كحل مؤقت، بدأت أبل باستخدام حلقات سيليكون على قواعد العرض لتقليل احتكاك المعدن بجسم الهاتف، بهدف الحد من تفاقم المشكلة، ورغم أن هذا التعديل لا يصلح الضرر الموجود حاليا على النماذج المعروضة، إلا أنه يساهم في الوقاية من ظهور علامات جديدة.

كما وجهت الشركة موظفي متاجرها إلى اعتماد روتين تنظيف جديد يتضمن استخدام خليط تنظيف يحتوي على الملح بجانب المحاليل المعتادة.

وتشير النتائج الأولية إلى أن هذا الأسلوب أكثر فعالية في إزالة الآثار السطحية مقارنة بالماء أو الكحول الإيزوبروبيلي، حيث لاحظ بعض العملاء تحسنا واضحا في مظهر الأجهزة المعروضة بعد تنظيفها بهذه الطريقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي أبل للحفاظ على صورة iPhone 17 كجهاز فاخر ومتين، خاصة وأن نماذج العرض تمثل الانطباع الأول لدى كثير من المشترين المحتملين، ومن خلال معالجة المشكلة بشكل مباشر، تأمل الشركة في طمأنة العملاء بأن جودة تصنيع iPhone 17 لا تزال على مستوى التوقعات.

ورغم أن الإجراءات الحالية تشير إلى تحسن في الوضع، لم تؤكد أبل بعد ما إذا كانت ستستبدل جميع قواعد العرض المغناطيسية في متاجرها، أم ستكتفي بتعديلها باستخدام الحلقات السيليكونية، لكن حتى ذلك الحين، يمكن للعملاء القلقين من هذه العلامات أن يطمئنوا إلى أنها قابلة للإزالة ولا تمثل ضررا دائما على الجهاز.