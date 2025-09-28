آبل تقترب من إطلاق تحديث كبير لـ سيري بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة آبل على تحديث شامل لمساعدها الصوتي سيري بهدف جعله منافسا قويا لأدوات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وجوجل.

وفي خطوة تعكس جدية آبل في هذا المجال، قامت بتطوير نسخة داخلية تشبه روبوت المحادثة ChatGPT، تحت اسم Veritas، لاختبار التحسينات الجديدة على سيري.

ووفقا لتقرير جديد من مارك جورمان، المطلع على شؤون آبل لدى “بلومبرج”، فإن Veritas مخصص فقط للاستخدام الداخلي بين موظفي قسم الذكاء الاصطناعي في آبل، ولا توجد خطط حالية لإطلاقها للعامة.

ويكشف وجود Veritas عن خطط آبل الكبيرة للاندماج الكامل مع الذكاء الاصطناعي، حيث تعد آبل من أكبر شركات التكنولوجيا التي لم تعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في منتجاتها حتى الآن.

وأطلقت الشركة ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والمعروفة باسم Apple Intelligence، خلال العام الماضي، لكنها تعتمد في تشغيلها على تقنيات من آبل وشركاء خارجيين.

يستخدم Veritas لاختبار نظام جديد يحمل اسم Linwood يدعم النسخة المعاد تصميمها من سيري، والذي يعتمد على نماذج لغوية كبيرة من تطوير آبل ومن طرف ثالث.

كما يتم تجربة ميزات جديدة ستدمج في سيري، بما في ذلك البحث الذكي في بيانات المستخدم الشخصية مثل مكتبة الموسيقى والبريد الإلكتروني، وميزات داخل التطبيقات مثل تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وجاء إطلاق هاتف iPhone 17 مؤخرا، ويبدو أن سيري الجديد سيكون المنتج المحمول الكبير التالي من آبل، وفي الأسابيع الماضية، ظهرت تقارير تشير إلى أن الشركة لا تزال تبحث عن شركاء الذكاء الاصطناعي المناسبين لتعزيز مساعدها الصوتي.

مع ذلك، تأجل إطلاق تحديث سيري عدة مرات، ويتوقع الآن أن يتم الكشف عنه في مارس 2026، وفقا لجورمان.

جدير بالذكر أن شركة آبل أوضحت مؤخرا حقيقة العلامات التي لاحظها بعض المستخدمين على هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max المعروضة في متاجرها، مؤكدة أنها ليست خدوشا حقيقية، بل ناتجة عن “نقل مواد” من قواعد الشحن المستخدمة في العرض داخل المتاجر.