أفضل الميزات المخفية في iOS 26 .. اكتشف ما لم تلاحظه في تحديث آبل الجديد

أطلقت شركة آبل رسميا نظام التشغيل iOS 26 لجميع المستخدمين، ورغم أن التغييرات مثل واجهة “الزجاج السائل” تجعل التحديث لا يفوت، إلا أن هناك العديد من الميزات المفيدة التي قد تكون مخفية ولا تبرز بسهولة.

بعض هذه الميزات موجودة في القوائم الداخلية، بينما تظهر أخرى فقط إذا كنت تعرف مكان البحث، إليك بعض من أفضل الميزات المخفية في iOS 26 التي تستحق التجربة وكيفية الوصول إليها.

1. استخدام AirPods كمكروفون لتسجيل الفيديو:

من أبرز الإضافات العملية في iOS 26 هي القدرة على استخدام AirPods كمكروفون خارجي عند تسجيل الفيديو باستخدام كاميرا الآيفون، يعني هذا أنه يمكنك التقاط صوت أوضح حتى لو كنت بعيدا عن الهاتف.

كيفية الاستخدام:

- ضع AirPods في أذنيك.

- افتح تطبيق الكاميرا على الآيفون.

- قم بالتبديل إلى وضع الفيديو.

- اسحب لأسفل للوصول إلى مركز التحكم واضغط على تحكم الكاميرا.

- تأكد من اختيار AirPods كمصدر صوت.

استخدام AirPods كمكروفون لتسجيل الفيديو

2. إنشاء استطلاعات الرأي في الرسائل:

تعد مجموعات الدردشة على iMessage أكثر تفاعلية الآن، مع iOS 26، يمكنك إضافة استطلاعات رأي سريعة لمساعدة الجميع في اتخاذ قرارات مثل اختيار العشاء أو الفيلم أو خطط نهاية الأسبوع، إليك كيفية إنشائه:

- افتح تطبيق الرسائل.

- اختر محادثة جماعية.

- اضغط على زر + بجانب مربع النص.

- اختر الاستطلاعات.

- أضف الخيارات المطلوبة وأرسل الرسالة.

3. تشغيل وضع الطاقة التكيفي:

قامت آبل بتحسين إدارة الطاقة في iOS 26 من خلال وضع الطاقة التكيفي. بخلاف وضع الطاقة المنخفضة، يقوم هذا الوضع بتحقيق توازن بين الأداء وعمر البطارية دون تغييرات دراماتيكية، إليك كيفية تفعيله:

- افتح تطبيق الإعدادات.

- اذهب إلى قائمة البطارية.

- اختر وضع الطاقة.

- فعل خيار الطاقة التكيفية.

4. عرض الوقت التقديري للشحن:

أصبح iOS 26 يعرض الآن الوقت التقديري الذي سيستغرقه جهازك لإتمام الشحن، حيث يكتشف النظام كمية الطاقة التي يمدها الشاحن لتحديد الوقت المتبقي، إليك كيفية رؤيته:

- عندما يتم توصيل الآيفون بالشاحن، سترى الوقت التقديري على شاشة القفل.

- يمكنك أيضا الاطلاع عليه من خلال الإعدادات > البطارية.

5. تعيين أي ملف صوتي كنغمة رنين:

أصبح iOS 26 يتيح لك أخيرا تعيين أي ملف صوتي (مثل MP3 أو M4A) كنغمة رنين بسهولة، كيفية تعيين نغمة رنين على آيفون:

- احفظ الملف الصوتي في تطبيق الملفات.

- اضغط مطولا على اسم الملف.

- اختر مشاركة.

- حدد خيار استخدام كنغمة رنين في قائمة المشاركة.

6. تشغيل المهام في الخلفية:

مع iOS 26، أصبح بإمكان المستخدمين الآن تشغيل بعض المهام في الخلفية دون القلق بشأن التوقف عندما يتنقلون بين التطبيقات، كيفية التجربة:

حاول تحميل ملف عبر سفاري، ثم انتقل إلى تطبيق آخر وسترى إشعار Live Activity يشير إلى أن التنزيل لا يزال جاريا في الخلفية.

7. استمتع بأعمال فنية كاملة الشاشة لألبومات الموسيقى:

إذا كنت تستمع إلى أغنية عبر Apple Music تحتوي على غلاف ألبوم متحرك، يمكنك استخدامه كخلفية كاملة الشاشة على شاشة القفل، إليك كيفية التفعيل:

- اضغط على صورة الألبوم الصغيرة على شاشة القفل، وستتمدد لتصبح خلفية كاملة.

- اضغط عليها مرة أخرى للعودة إلى خلفية الشاشة الافتراضية.

كيفية التحديث إلى iOS 26؟

إذا لم تقم بتحديث جهازك إلى iOS 26 بعد، يمكنك التوجه إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج وتثبيت التحديث، النظام متوافق مع أجهزة iPhone 11 أو الأحدث، على الرغم من أن بعض الميزات قد تكون حصرية لبعض الطرازات الحديثة.