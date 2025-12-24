قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات الأمريكية الليبية يكشف لـ «صدى البلد» التفاصيل الكاملة لتحطم طائرة رئيس الأركان «الحداد»

فولفجانج بوسزتاي
فولفجانج بوسزتاي
فرناس حفظي

آثار سقوط طائرة هارموني جت داسو فالكون 50 جدلًا واسعًا حول مقتل كبار القادة العسكريين الليبيين أثناء الرحلة من أنقرة إلى ليبيا، ويثير الحادث تساؤلات كبيرة حول استقرار القيادة العسكرية ومستقبل الميليشيات في مصراتة. 

وفي هذا الصدد، قال فولفجانج بوسزتاي رئيس المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية، "في مساء يوم 23 ديسمبر 2025، الساعة 20:52 بالتوقيت المحلي، وقع حادث مأساوي تمثل في تحطم طائرة هارموني جت داسو فالكون 50 (9H-DFS) كانت تقل اللواء محمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي، وذلك بعد حوالي 40 دقيقة من إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة في طريق العودة إلى ليبيا، وأسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم سبعة أشخاص، بمن فيهم الطاقم، ومن بين الضحايا أيضاً رئيس أركان القوات البرية، اللواء الفيتوري غريبيل، وهو من مصراتة وكان سابقاً قائد قوة العمليات المشتركة بمصراتة".

اللواء محمد الحداد

وأوضح فولفجانج بوسزتاي، رئيس المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللواء الحداد كان في زيارة قصيرة إلى تركيا بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، ويوم واحد فقط بعد أن صوت البرلمان التركي على تمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا بناءً على دعوة من رئيس أركان الجيش التركي، الجنرال سلجوق بايراك طار أوغلو.

 وأضاف أن الحداد التقى خلال زيارته وزير الدفاع التركي يشار جولر وقائد القوات البرية التركية الجنرال متين توكل.

وذكر رئيس المجلس الاستشاري: "إن اللواء الحداد شارك في الثورة الليبية، وشغل لاحقاً منصب قائد لواء هلبوس النخبوي بمصراتة، كما ترأس المنطقة العسكرية المركزية للجيش الليبي، وتم تعيينه رئيساً لأركان الجيش في أغسطس 2020 من قبل رئيس الوزراء حينها، فائز السراج".

وتابع أن هذه المأساة تأتي في وقت حساس، مشيراً إلى أن مدينة مصراتة شهدت يوم الجمعة الماضي احتجاجات واسعة ضد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وكافة المؤسسات السياسية الرئيسية، بما في ذلك مجلس الدولة الوطني (GNS)، ومجلس النواب (HoR)، والمجلس الرئاسي (HCS).

وأشار رئيس المجلس الاستشاري: "من المرجح أن يكون تحطم الطائرة حادثاً عرضياً، ومع فقدان اللواء الحداد واللواء الفيتوري، فقدت مصراتة اثنين من أبرز القادة العسكريين الذين كان لهما دور بارز في الحفاظ على ولاء ميليشيات مصراتة للجيش الليبي، والداعم لرئيس الوزراء الدبيبة".

وأوضح أن من الصعب إيجاد بدائل مناسبة للواء الحداد، الذي كان يحظى باحترام واسع على المستويين المحلي والدولي، وفي مصراتة وميليشيات طرابلس وحتى لدى الجيش الوطني الليبي. 

الخلفاء المُحتملون 

كما تحدّث رئيس المجلس الاستشاري حول الخلفاء المحتملين لرئيس الأركان محمد الحداد: "إنه من وجهة نظر رئيس الوزراء الدبيبة، يجب أن يكون الخليفة من مصراتة وألا يكون شخصية مثيرة للانقسام، ومن بين المرشحين المحتملين: اللواء محمد إبراهيم موسى، قائد المنطقة العسكرية المركزية بمصراتة، واللواء صلاح الدين النمروش، قائد المنطقة العسكرية الساحلية الغربية ونائب رئيس الأركان والقائد السابق لوزارة الدفاع، إلا أنه من مدينة زوايا وليس من مصراتة".

واختتم رئيس المجلس الاستشاري تصريحه قائلاً: "من المتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى زيادة التباعد بين ميليشيات مصراتة ورئيس الوزراء الدبيبة، بما يعمّق الانقسامات داخل هذه الميليشيات، ويأتي في توقيت حساس للغاية مع وجود احتجاجات جديدة مرتقبة ضد رئيس الوزراء وبقية المؤسسات السياسية في الأيام القادمة.

 ونحن في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية نعرب عن بالغ حزننا لهذا المصاب، ونؤكد على أهمية العمل على استقرار المؤسسة العسكرية الليبية والحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة".

سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي فولفجانج بوسزتاي اللواء محمد الحداد ليبيا أنقرة تركيا الجيش الليبي اللواء الفيتوري غريبيل رئيس أركان الجيش التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 21 متهما فى خلية دعاة الفلاح لجلسة 13 مارس

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالزيتون

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد