رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات الأمريكية الليبية يكشف لـ «صدى البلد» التفاصيل الكاملة لتحطم طائرة رئيس الأركان «الحداد»

آثار سقوط طائرة هارموني جت داسو فالكون 50 جدلًا واسعًا حول مقتل كبار القادة العسكريين الليبيين أثناء الرحلة من أنقرة إلى ليبيا، ويثير الحادث تساؤلات كبيرة حول استقرار القيادة العسكرية ومستقبل الميليشيات في مصراتة.

وفي هذا الصدد، قال فولفجانج بوسزتاي رئيس المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية، "في مساء يوم 23 ديسمبر 2025، الساعة 20:52 بالتوقيت المحلي، وقع حادث مأساوي تمثل في تحطم طائرة هارموني جت داسو فالكون 50 (9H-DFS) كانت تقل اللواء محمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي، وذلك بعد حوالي 40 دقيقة من إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة في طريق العودة إلى ليبيا، وأسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم سبعة أشخاص، بمن فيهم الطاقم، ومن بين الضحايا أيضاً رئيس أركان القوات البرية، اللواء الفيتوري غريبيل، وهو من مصراتة وكان سابقاً قائد قوة العمليات المشتركة بمصراتة".

اللواء محمد الحداد

وأوضح فولفجانج بوسزتاي، رئيس المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللواء الحداد كان في زيارة قصيرة إلى تركيا بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، ويوم واحد فقط بعد أن صوت البرلمان التركي على تمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا بناءً على دعوة من رئيس أركان الجيش التركي، الجنرال سلجوق بايراك طار أوغلو.

وأضاف أن الحداد التقى خلال زيارته وزير الدفاع التركي يشار جولر وقائد القوات البرية التركية الجنرال متين توكل.

وذكر رئيس المجلس الاستشاري: "إن اللواء الحداد شارك في الثورة الليبية، وشغل لاحقاً منصب قائد لواء هلبوس النخبوي بمصراتة، كما ترأس المنطقة العسكرية المركزية للجيش الليبي، وتم تعيينه رئيساً لأركان الجيش في أغسطس 2020 من قبل رئيس الوزراء حينها، فائز السراج".

وتابع أن هذه المأساة تأتي في وقت حساس، مشيراً إلى أن مدينة مصراتة شهدت يوم الجمعة الماضي احتجاجات واسعة ضد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وكافة المؤسسات السياسية الرئيسية، بما في ذلك مجلس الدولة الوطني (GNS)، ومجلس النواب (HoR)، والمجلس الرئاسي (HCS).

وأشار رئيس المجلس الاستشاري: "من المرجح أن يكون تحطم الطائرة حادثاً عرضياً، ومع فقدان اللواء الحداد واللواء الفيتوري، فقدت مصراتة اثنين من أبرز القادة العسكريين الذين كان لهما دور بارز في الحفاظ على ولاء ميليشيات مصراتة للجيش الليبي، والداعم لرئيس الوزراء الدبيبة".

وأوضح أن من الصعب إيجاد بدائل مناسبة للواء الحداد، الذي كان يحظى باحترام واسع على المستويين المحلي والدولي، وفي مصراتة وميليشيات طرابلس وحتى لدى الجيش الوطني الليبي.

الخلفاء المُحتملون

كما تحدّث رئيس المجلس الاستشاري حول الخلفاء المحتملين لرئيس الأركان محمد الحداد: "إنه من وجهة نظر رئيس الوزراء الدبيبة، يجب أن يكون الخليفة من مصراتة وألا يكون شخصية مثيرة للانقسام، ومن بين المرشحين المحتملين: اللواء محمد إبراهيم موسى، قائد المنطقة العسكرية المركزية بمصراتة، واللواء صلاح الدين النمروش، قائد المنطقة العسكرية الساحلية الغربية ونائب رئيس الأركان والقائد السابق لوزارة الدفاع، إلا أنه من مدينة زوايا وليس من مصراتة".

واختتم رئيس المجلس الاستشاري تصريحه قائلاً: "من المتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى زيادة التباعد بين ميليشيات مصراتة ورئيس الوزراء الدبيبة، بما يعمّق الانقسامات داخل هذه الميليشيات، ويأتي في توقيت حساس للغاية مع وجود احتجاجات جديدة مرتقبة ضد رئيس الوزراء وبقية المؤسسات السياسية في الأيام القادمة.

ونحن في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية نعرب عن بالغ حزننا لهذا المصاب، ونؤكد على أهمية العمل على استقرار المؤسسة العسكرية الليبية والحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة".