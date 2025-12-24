رغم المخاطر .. احتياطيات النفط والإصلاحات تجذبان المستثمرين إلى ليبيا

تجذب الإمكانات الهائلة في ليبيا في مجال الوقود الأحفوري والإصلاحات المشجعة للمستثمرين شركات الطاقة العالمية، على الرغم من المخاطر السياسية، مما يُمثل دفعةً قوية لهذه الدولة الأفريقية الغنية بالنفط.

أحدث جولة من عروض التراخيص في ليبيا تُقدم 22 منطقة تحتوي على ما يُقدّر بنحو 10 مليارات برميل من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى 18 مليار برميل لم تُكتشف بعد، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة "إنفيروس إنتليجنس ريسيرش" الاستشارية المتخصصة في قطاع النفط.

قال توم ريتشاردز، المدير الإقليمي الأول في "إنفيروس"، في تقرير صدر أمس الثلاثاء: "تمثل جولة التراخيص الجديدة في ليبيا لحظة محورية لقطاع الطاقة في البلاد. فالشروط المالية المحسّنة، وتبسيط إجراءات استرداد التكاليف، وشفافية توزيع الأرباح، كلها عوامل تجذب بالفعل اهتماماً جاداً من كبرى شركات النفط العالمية والوطنية".