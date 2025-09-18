قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لليوم الثاني على التوالي .. انقطاع الإنترنت والاتصالات عن مدينة غزة
أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يقفز والجنيه الذهب يتجاوز 39 ألف جنيه
الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص في سانت بطرسبورج بتهمة التحضير لاغتيال رئيس مؤسسة دفاعية بأوامر أوكرانية
وزير الدفاع الصيني: لن نسمح بنجاح أي محاولات انفصالية تهدف لاستقلال تايوان
رويترز: الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين المعنيين بسوريا خلال الأيام الماضية
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.. «الوزير»: توجيهات رئاسية بتوسيع التعاون مع أفريقيا.. جامبيا بالمقدمة
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 43 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
تكنولوجيا وسيارات

مشكلة بصرية غريبة في iOS 26 .. واجهة “الزجاج السائل” تثير استياء المستخدمين

تحديث iOS 26
تحديث iOS 26
شيماء عبد المنعم

أثارت واجهة “الزجاج السائل” الجديدة في iOS 26 انتقادات واسعة بعد أن تسببت في جعل بعض المحتويات غير قابلة للقراءة في بعض الظروف، والآن، تواجه الواجهة مشكلة بصرية غير معتادة تسببت في شعور بعض المستخدمين بالتشويش والدوار.

وبحسب ما ذكره موقع “macrumors”، تتميز واجهة “الزجاج السائل” من آبل، بتأثيرات توهج خفيفة حول زوايا أيقونات التطبيقات، مما يمنحها مظهرا ديناميكيا يشبه الزجاج مع تأثيرات عمق وحركة. 

ومع ذلك، حذر موقع “Gizmodo”، من أن هذه التصميمات قد تخلق وهما بصريا يجعل الأيقونات تظهر وكأنها مائلة، مما يسبب بعض الارتباك لدى المستخدمين.

تفاعل المستخدمون مع هذه المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة "ريديت"، حيث لاقت المنشورات المتعلقة بالظاهرة اهتماما واسعا. 

وقال أحد المستخدمين: “التوهج حول الأيقونات يجعلها تبدو مائلة، وهو أمر مشتت للغاية”، وأضاف آخر: “التحديث جعلني أشعر وكأنني في حالة سكر”.

وتميل الأيقونات إلى إظهار هذا التأثير بشكل أكبر عند تمكين وضع “الداكن” أو “الشفاف” أو “المائل” على خلفيات داكنة، في حين أن الخلفيات الملونة قد تساعد في تقليل هذا الوهم البصري.

وعلى الرغم من وجود خيارات في آبل لتقليل الشفافية وتفعيل إعداد “تقليل الحركة” في قائمة سهولة الوصول، إلا أن هذه الحلول لم تكن فعالة في تقليص التأثير البصري المزعج، وفقا لتقارير المستخدمين، ويأمل البعض أن تضيف آبل خيارا مخصصا لتعديل تأثير الأيقونات في تحديثات قادمة.

جدير بالذكر أنه تم إصدار تحديث iOS 26 لهواتف آيفون، بدلا من إصدار iOS 19 حيث قررت آبل تجاوز هذا الرقم، وسيتم محاذاة أرقام الإصدارات مع نظام يعتمد على السنة، وتعد أبرز ميزاته واجهة “الزجاج السائل” المثيرة للجدل.

وتتميز واجهة “الزجاج السائل” والتي تمنحك تصميم شفاف داخل التطبيقات وكذلك على شاشات القفل والشاشة الرئيسية.

