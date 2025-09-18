مشكلة بصرية غريبة في iOS 26 .. واجهة “الزجاج السائل” تثير استياء المستخدمين

أثارت واجهة “الزجاج السائل” الجديدة في iOS 26 انتقادات واسعة بعد أن تسببت في جعل بعض المحتويات غير قابلة للقراءة في بعض الظروف، والآن، تواجه الواجهة مشكلة بصرية غير معتادة تسببت في شعور بعض المستخدمين بالتشويش والدوار.

وبحسب ما ذكره موقع “macrumors”، تتميز واجهة “الزجاج السائل” من آبل، بتأثيرات توهج خفيفة حول زوايا أيقونات التطبيقات، مما يمنحها مظهرا ديناميكيا يشبه الزجاج مع تأثيرات عمق وحركة.

ومع ذلك، حذر موقع “Gizmodo”، من أن هذه التصميمات قد تخلق وهما بصريا يجعل الأيقونات تظهر وكأنها مائلة، مما يسبب بعض الارتباك لدى المستخدمين.

تفاعل المستخدمون مع هذه المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة "ريديت"، حيث لاقت المنشورات المتعلقة بالظاهرة اهتماما واسعا.

وقال أحد المستخدمين: “التوهج حول الأيقونات يجعلها تبدو مائلة، وهو أمر مشتت للغاية”، وأضاف آخر: “التحديث جعلني أشعر وكأنني في حالة سكر”.

وتميل الأيقونات إلى إظهار هذا التأثير بشكل أكبر عند تمكين وضع “الداكن” أو “الشفاف” أو “المائل” على خلفيات داكنة، في حين أن الخلفيات الملونة قد تساعد في تقليل هذا الوهم البصري.

وعلى الرغم من وجود خيارات في آبل لتقليل الشفافية وتفعيل إعداد “تقليل الحركة” في قائمة سهولة الوصول، إلا أن هذه الحلول لم تكن فعالة في تقليص التأثير البصري المزعج، وفقا لتقارير المستخدمين، ويأمل البعض أن تضيف آبل خيارا مخصصا لتعديل تأثير الأيقونات في تحديثات قادمة.

جدير بالذكر أنه تم إصدار تحديث iOS 26 لهواتف آيفون، بدلا من إصدار iOS 19 حيث قررت آبل تجاوز هذا الرقم، وسيتم محاذاة أرقام الإصدارات مع نظام يعتمد على السنة، وتعد أبرز ميزاته واجهة “الزجاج السائل” المثيرة للجدل.

وتتميز واجهة “الزجاج السائل” والتي تمنحك تصميم شفاف داخل التطبيقات وكذلك على شاشات القفل والشاشة الرئيسية.