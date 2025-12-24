قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الكيلو بـ180 جنيها.. تحذيرات رسمية من الزراعة بشأن تلك اللحوم

اللحوم
اللحوم
شيماء مجدي

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي محلات جزارة تبيع كيلو اللحوم بأسعار منخفضة للغاية مدعين أنها لحوم بلدي، حيث يصل سعر الكيلو إلي 180 جنيهًا. 

تحذير عاجل

وأكدت الدكتورة حنان قرني  مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن أى لحوم حمراء لا يمكن أن يقل سعرها عن 200 جنيه، وهناك بعض الأنواع المجمدة مثل الهندى يصل سعر الكيلو منها لـ 190 جنيها. 

وقدمت “قرني ” خلال تصريحات لـ"صدى البلد" نصائح هامة للمواطنين بعدت التكالب على شراء تلك اللحوم بسبب انخفاض أسعارها لإنها قد تؤدي إلي أمراض عديدة للمواطن .

وقالت “مدير عام المجازر بوزارة الزراعة” إنه على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم إلا أنها لا يمكن أن تقل عن 200 جنيه للكيلو. 

وأوضحت أنه يجب الشراء من مكان موثوق للحوم مرسوم عليها الأختام لضمان سلامتها ،لإنه لايمكن ذبح ماشية فى المجزر وتكون مريضة أو لحومها غير صالحة. 

وأضافت أنه قبل شراء اللحوم يجب على المواطن التأكد من لونها الأحمر المعروف ، وملمسها غير لزج لتكون سليمة .

الرقابة على اللحوم

ولفتت إلى أنه يتم تشديد الرقابة على محلات اللحوم سواء التى تبيع لحوم طازجة أو مجمدة ، معلقة: “أول ما يصل إلينا بلاغ بنتحرك على الفور إلي المكان للتأكد من سلامة اللحوم أو الدواجن”.

انخفاض أسعار اللحوم

ومن جانبه قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم بالفعل تراجعت ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة ، موضحًا أن عجز اللحوم الحمراء بفضل الجهود الحكومية وصلت إلى 40% بعدما كانت 50% .

وكشف حسين أبوصدام  خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، عن  سعر اللحم القائم ، حيثُ يتراوح سعر اللحم الجاموسي القائم بين 145 و155 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر اللحم البقري بين 165 و170 جنيهًا، وذلك في ظل جهود الدولة لضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الأسواق.
 
وأوضح “نقيب الفلاحين” أن اللحوم تباع للجزارين بأسعار مخفضة ولابد أن تنخفض بالأسواق ، ولكن هناك بعض الجزارين تستغل المستهلك وتبيع اللحوم بنفس السعر لذا لابد من الرقابة على أسواق اللحوم .

اللحوم أسعار اللحوم الزراعة اللحوم الفاسدة اللحوم الصالحة لحوم غير صالحة

