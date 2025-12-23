10 % انخفاضا في سعر اللحوم الحمراء.. جزار يوضح

قدم برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، فقرة خاصة عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الأيام الحالية هناك اقبال على الدواجن، وهناك انخفاضات متوقعة بأسعار اللحوم الحمراء.

وكشف صاحب محل جزارة لـ قناة صدى البلد، إن الأسعار من الأسبوع المقبل ستنخفض بنسبة 10%، موضحا أن سعر كيلو اللحمة التي تسجل اليوم 400 جنيه ستنخفض لـ 380 جنيها.

كيلو البفتيك بـ 420 جنيها

وأوضح أن سعر كيلو البفتيك بـ 420 جنيها، وأنه من الأسبوع المقبل سيسجل 400 فقط، وأن سعر كيلو اللحمة وش الفخدة يسجل 420 جنيها.

ولفت إلى أن سعر اللحوم تتراوح من 370 إلى 420 جنيها للكيلو، وأن الفترة المقبلة ستنخفض أسعار اللحوم الحمراء.