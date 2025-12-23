قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
10 % انخفاضا في سعر اللحوم الحمراء.. جزار يوضح

اللحوم
اللحوم
البهى عمرو

قدم برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، فقرة خاصة عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الأيام الحالية هناك اقبال على الدواجن، وهناك انخفاضات متوقعة بأسعار اللحوم الحمراء.

وكشف صاحب محل جزارة لـ قناة صدى البلد، إن الأسعار من الأسبوع المقبل ستنخفض بنسبة 10%، موضحا أن سعر كيلو اللحمة التي تسجل اليوم 400 جنيه ستنخفض لـ 380 جنيها.

 

كيلو البفتيك بـ 420 جنيها

وأوضح أن سعر كيلو البفتيك بـ 420 جنيها، وأنه من الأسبوع المقبل سيسجل 400 فقط، وأن سعر كيلو اللحمة وش الفخدة يسجل 420 جنيها. 

ولفت إلى أن سعر اللحوم تتراوح من 370 إلى 420 جنيها للكيلو، وأن الفترة المقبلة ستنخفض أسعار اللحوم الحمراء.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

جانب من الاجتماع

رئيس سلامة الغذاء يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الأسترالي بالقاهرة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

توضيح بشأن آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكل أنواعها بالمدن الجديدة

خلال الزيارة

كامل الوزير يطالب بربط ميناء صحار بالسخنة لتعزيز التكامل الصناعي المصري العماني

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

