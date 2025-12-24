أحمد موسى ينفعل على الهواء: الدولة خرجت من 2011 ولم يكن هناك مؤسسات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن صاحب شركة لديه أقل من 200 موظق فشل اداريا ويقوم “بالتنظير” على الدولة، مشيرا إلى أنه بعد فترة 2011 حتى 2013، أوضاع الدولة كانت غير مستقرة.

وانفعل أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئولتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة خرجت من 2011 ولم يكن هناك مؤسسات، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية أحرقت الدولة ودمرت مؤسساتها والدولة كانت عبارة عن إنفلات وفوضى وإرهاب.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن القوات المسلحة كانت تتولى نقل المرتبات للمحافظات بالطائرات في 2011 لتأمين إحتياجات الموظفين بالدولة، مؤكدا أن العالم أشاد بجهود الدولة المصرية وأعداء الوطن يشككون في الجهود التي تمت.