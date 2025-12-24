قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة ليلا وسحب منخفضة تغطي المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الخميس، يكون، أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا.

شبورة كثيفة على الطرق وسحب منخفضة ببعض المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة، حيث تتكوّن أحيانًا في الفترة من الثالثة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

بحسب الطقس غدا، فإنه تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.5 متر، فيما يكون البحر الأحمر معتدلًا بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

أما عن درجات الحرارة غدا المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 21° والصغرى 12°

الوجه البحري: العظمى 20° والصغرى 11°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20° والصغرى 11°

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21° والصغرى 11°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25° والصغرى 15°

شمال الصعيد: العظمى 21° والصغرى 7°

جنوب الصعيد: العظمى 27° والصغرى 12°

نشاط رياح وأجواء غائمة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس غدا، يشهد نشاط الرياح على بعض المناطق، خاصة القاهرة الكبرى، حيث تصل سرعتها أحيانًا إلى 30 كم/س، مع أجواء غائمة جزئيًا على شمال البلاد ومشمسة على أغلب مناطق الصعيد.

