بتكليف من الرئيس السيسي..وزير الخارجية يترأس وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي

بتكليف من رئيس الجمهورية، ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ فبراير، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، والتي تعقد بمشاركة قادة الدول والحكومات الأفريقية لبحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تشهدها القارة.

ومن المقرر أن يعرض وزير الخارجية، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، تقرير أنشطة مجلس السلم والأمن وحالة السلم والأمن في أفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية للمجلس خلال شهر فبراير ٢٠٢٦، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع الأمنية بالقارة وتعزيز الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار وتسوية النزاعات. كما يستعرض الوزير عبد العاطي تقرير السيد رئيس الجمهورية حول إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في أفريقيا، والذي يسلط الضوء على الجهود القارية الرامية إلى دعم الدول الخارجة من النزاعات وتعزيز مسارات بناء السلام والتنمية المستدامة، فضلاً عن عرض تقرير أنشطة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، بما يعكس الجهود المبذولة لدفع مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة.

وتناقش القمة كذلك عددًا من البنود الاستراتيجية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأداء المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وعضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين، وجهود مكافحة الأمراض والأوبئة، وتغير المناخ، واصلاح مجلس الأمن الدولي بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز قدرة مؤسسات الاتحاد على الاستجابة للتحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والازدهار.