قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتكليف من الرئيس السيسي..وزير الخارجية يترأس وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

بتكليف من  رئيس الجمهورية، ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ فبراير، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، والتي تعقد بمشاركة قادة الدول والحكومات الأفريقية لبحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تشهدها القارة.

ومن المقرر أن يعرض وزير الخارجية، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، تقرير أنشطة مجلس السلم والأمن وحالة السلم والأمن في أفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية للمجلس خلال شهر فبراير ٢٠٢٦، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع الأمنية بالقارة وتعزيز الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار وتسوية النزاعات. كما يستعرض الوزير عبد العاطي تقرير السيد رئيس الجمهورية حول إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في أفريقيا، والذي يسلط الضوء على الجهود القارية الرامية إلى دعم الدول الخارجة من النزاعات وتعزيز مسارات بناء السلام والتنمية المستدامة، فضلاً عن عرض تقرير أنشطة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، بما يعكس الجهود المبذولة لدفع مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة.

وتناقش القمة كذلك عددًا من البنود الاستراتيجية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأداء المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وعضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين، وجهود مكافحة الأمراض والأوبئة، وتغير المناخ،  واصلاح مجلس الأمن الدولي بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز قدرة مؤسسات الاتحاد على الاستجابة للتحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والازدهار.

رئيس الجمهورية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مصر قمة الاتحاد الأفريقي وزير الخارجية تطورات الأوضاع الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يعتذر عن تتر مسلسل "وننسى اللي كان"

محمد رمضان

محمد رمضان يهنئ جمهوره بعيد الحب.. ماذا قال؟

اروى جودة

موضة العصر .. نجوم احتفلوا بزواجهم مرتين آخرهم أروى جودة

بالصور

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد