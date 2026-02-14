ياسر حلمي: الجلد أكبر أعضاء الجسم.. درع مناعي يصنع فيتامين «د» ويقاوم العدوى

أكد الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحات التجميل والليزر وجراحات اليد والوجه والجمجمة، أن الجلد يُعد أكبر عضو في جسم الإنسان، ويؤدي دورًا حيويًا يتجاوز كونه غطاءً خارجيًا للجسم.

وأوضح حلمي أن من أهم وظائف الجلد حماية الأوعية الدموية والأعصاب والشرايين من الميكروبات والفيروسات والعوامل الخارجية، إضافة إلى دوره في دعم الجهاز المناعي والوقاية من العدوى.

وقال إن الجلد يمتلك قدرة على تصنيع فيتامين «د» عند التعرض لأشعة الشمس، كما يمنح الإنسان الإحساس باللمس والبرودة والحرارة والألم، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في التفاعل مع البيئة المحيطة.

وأضاف أن الجلد يحتوي على نحو ملياري خلية مناعية، تعمل على توفير استجابة دفاعية فورية أو متأخرة في حالات الإصابة بالبكتيريا أو التسمم، لافتًا إلى وجود مستقبلات تسهم في تنظيم تدفق الدم عند حدوث الإصابات، بما يساعد على تقليل النزيف.

وبيّن أن الجلد يفرز مواد زيتية طبيعية تساهم في مقاومة البكتيريا والحفاظ على توازن البيئة السطحية للجسم، مشيرًا إلى أن عمليات زراعة الجلد قد تواجه في بعض الحالات رفضًا مناعيًّا كاملًا من الجسم.