غرفة صناعة الجلود ترشح أعضاءها للجان اتحاد الصناعات وتعلن خطة لتعزيز الصادرات

ولاء عبد الكريم

أعلن مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود عن ترشيح عدد من أعضائه لعضوية لجان اتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة (2025–2029)، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمثيل الغرفة داخل اللجان الفنية المتخصصة والمشاركة بفاعلية في صياغة السياسات الصناعية والتجارية المؤثرة على قطاع الجلود.

وجاء القرار خلال اجتماع موسع لمجلس الإدارة ناقش حزمة من الملفات الحيوية، في مقدمتها خطة التوسع في المشاركة بالمعارض داخل مصر وخارجها لدعم صادرات القطاع وتعزيز تنافسية المنتجات الجلدية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وشملت الترشيحات: جمال السمالوطي رئيس الغرفة لعضوية لجنة المواصفات والجودة، وأحمد الحسيني الألماني للجنة التراخيص، ومحمد زلط للجنة التأمينات الاجتماعية، ورأفت الخياط للجنة التعاون الإفريقي، وشريف يحيى لعضويتي التحول الرقمي والاستثمار، ومصطفى علام للجنة المعارض، وكريم ملوك للجنة تعميق التصنيع المحلي، ومصطفى صالح للجنة الضرائب، وسامح زيدان للجنة التجارة الداخلية والتموين، وباسم لطفي للجنة التعليم الفني، ومراد عبدالجواد للجنة الجمارك.

وأكد جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، أن اختيار المرشحين جاء وفق خبراتهم العملية وتخصصاتهم الدقيقة، بما يضمن تمثيلًا قويًا يعكس أولويات القطاع، خاصة في ملفات الجودة والتصدير والضرائب والجمارك والتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم الفني.

وفي سياق تعزيز الصادرات، قرر مجلس الإدارة إقامة الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للجلود في ديسمبر المقبل، لاستقبال طلبيات الموسم الصيفي للمستوردين، مشيرًا إلى أن التصدير يظل الهدف الاستراتيجي الأول للمعرض.

وقال مصطفى علام، رئيس لجنة المعارض بالغرفة، إن المعرض يهدف إلى دعم حضور المنتجات الجلدية المصرية في الأسواق الخارجية، مع استعراض ترتيبات المشاركة في معرض "ليبيا فاشن" بمدينة بنغازي، بمشاركة 25 شركة ضمن مساحة 300 متر مربع، في إطار التوسع بالسوق الليبي الواعد.

كما اقترح شريف يحيى، عضو مجلس الإدارة، تنظيم معرض مشترك بين غرفة صناعة الجلود وغرفة القاهرة التجارية خلال شهر رمضان المقبل، يجمع بين صناع الملابس والجلود للبيع المباشر للجمهور، لتعزيز حركة المبيعات وفتح قنوات تسويق جديدة، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأضاف المجلس أنه سيتم إطلاق سلسلة معارض محلية تحت شعار "قطار المعارض" في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، بهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين وتنشيط حركة السوق الداخلي.

وفي ملف التطوير المؤسسي، وافق المجلس على تحديث الموقع الإلكتروني للغرفة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للأعضاء، وإنشاء نظام ERP متكامل لربط بيانات العضوية بالحسابات، بما يسهل متابعة الأعضاء وإرسال تنبيهات دورية بشأن تجديد السجلات والاشتراكات، ضمن جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الإداري.

حضر الاجتماع جمال السمالوطي رئيس الغرفة، وأحمد الحسيني الألماني نائب الرئيس، ورأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: مصطفى علام، مراد عبدالجواد، شريف يحيى، مصطفى صالح، كريم ملوك، سامح زيدان، بالإضافة إلى علاء النمر مدير الغرفة، وعمر حفني نائب المدير، ورضا

