منى قدري: الدراسة لم تعد بالطرق التقليدية فقط.. والذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا

أكدت الدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية، أن الذكاء الاصطناعي أحدث طفرة كاملة في مجال التعليم العالي، مشيرة إلى أن الجامعات التي لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية بحاجة لمراجعة سياساتها لتضمين تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وقالت منى قدري، خلال لقاء لها ببرنامج "صباحك مصري"، عبر فضائية “أم بي سي مصر 2”، إن وزارة التعليم العالي أكدت ضرورة ضبط استخدام منظومة الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، لافتة إلى أن الدراسة لم تعد مقتصرة على الطرق التقليدية فقط، بل أصبح للذكاء الاصطناعي دور فاعل.

وأضافت عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية، أنه لا بد أن يتم وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يعد أمرًا ضروريًا لضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل داخل الجامعات.