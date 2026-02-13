الذكاء الاصطناعي وسوق العمل الزراعي في الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس

تنظم كلية الزراعة بجامعة عين شمس الملتقى التوظيفي تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي وسوق العمل الزراعي»، وذلك يومي 15 و16 فبراير 2026 بقاعة المؤتمرات بالكلية، بمشاركة 56 شركة من كبرى المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.

يُقام الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ولاء عبدالغني السيد عميد الكلية، الدكتور أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة منى محمد سعيد زايد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة منال مبارك محمد مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الكلية على دعم طلابها وخريجيها، وتعزيز التواصل الفعّال مع سوق العمل، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية والتكنولوجية الحديثة.

ويُعد الملتقى منصة متميزة للتعرف على متطلبات سوق العمل الزراعي المعاصر، وبناء جسور تواصل مباشرة مع كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، بما يسهم في تأهيل الطلاب والخريجين وفتح آفاق جديدة للتوظيف.

كما يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي، واستشراف فرص العمل المستقبلية في ظل التحول الرقمي، من خلال عقد ندوات تثقيفية متخصصة، وتنظيم لقاءات مباشرة مع ممثلي الشركات والمؤسسات، إلى جانب مناقشات تفاعلية حول المهارات ومتطلبات سوق العمل الزراعي الحديث.