قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الروسي لدى هافانا: كوبا لا تستبعد عدوانا عسكريا أمريكيا

كوبا
كوبا
قسم الخارجي

صرح السفير الروسي لدى كوبا، فيكتور كورونيلي، بأن موسكو "ستواصل تقديم الدعم السياسي والمادي لكوبا"، في إشارة إلى الوضع الراهن في الجزيرة وسط الأزمة الداخلية التي تتسم بنقص الوقود.

أدلى الدبلوماسي بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة RT نُشرت يوم الجمعة وخلال المقابلة، ذكر كورونيلي أن هدف واشنطن هو "خنق الثورة الكوبية وتغيير الحكومة".

ووصف كورونيلي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان "حالة طوارئ وطنية" بسبب "تهديد غير عادي واستثنائي" يُزعم أن كوبا تُمثله بأنه "عبثي تماماً".

وأكد السفير الروسي في هافانا، أن "كوبا لا تُشكل أي تهديد" للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى.

ورفض كورونيلي الحجة القائلة بأن هذا الإجراء مبرر بالعلاقات بين هافانا وموسكو، واصفًا إياها بـ"السخيفة"، ومؤكدًا أن روسيا تربطها علاقات ودية مع عشرات الدول، بينما تسعى واشنطن "فقط إلى خنق كوبا في الوقت الراهن".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وكوبا على اتصال بشأن "جوانب فنية"، كالهجرة، وأن هافانا اقترحت توسيع نطاق هذا الاتصال ليشمل مجالات أخرى، بانتظار الرد.

وقال: "الكرة في ملعب الولايات المتحدة"، مشددًا على أن الشرط الكوبي هو "حوار قائم على المساواة" و"دون أي شروط مسبقة".

ومع ذلك، صرّح كورونيلي بأن الحكومة الكوبية لا تستبعد "عدوانًا عسكريًا صريحًا" من جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا أن "الشعب والجيش والحكومة يستعدون لذلك" وأنهم "على أتم الاستعداد"، مستحضرًا سيناريو التوتر الإقليمي الذي ذُكر في المقابلة.

على الصعيد الدولي، أكد أن "الغالبية العظمى من الدول" ستدعم كوبا، وأوضح أنه على الرغم من أهمية الدعم السياسي، فإن الجزيرة "بحاجة إلى دعم مادي".

وفي هذا الصدد، ذكر أن روسيا تبحث سبل تقديم هذا الدعم ثنائياً وعبر المنظمات الدولية.

السفير الروسي لدى هافانا السفير الروسي كوبا فيكتور كورونيلي نقص الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

بوسي شلبي

بوسي شلبي «ممثلة» في «على قد الحب»

خالد سليم

خالد سليم يثير قلق جمهوره بشأن حالته الصحية

سهير البابلي

فى ذكراها.. اللحظات الأخيرة فى حياة سهير البابلي واعتزالها

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد