السفير الروسي لدى هافانا: كوبا لا تستبعد عدوانا عسكريا أمريكيا

صرح السفير الروسي لدى كوبا، فيكتور كورونيلي، بأن موسكو "ستواصل تقديم الدعم السياسي والمادي لكوبا"، في إشارة إلى الوضع الراهن في الجزيرة وسط الأزمة الداخلية التي تتسم بنقص الوقود.

أدلى الدبلوماسي بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة RT نُشرت يوم الجمعة وخلال المقابلة، ذكر كورونيلي أن هدف واشنطن هو "خنق الثورة الكوبية وتغيير الحكومة".

ووصف كورونيلي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان "حالة طوارئ وطنية" بسبب "تهديد غير عادي واستثنائي" يُزعم أن كوبا تُمثله بأنه "عبثي تماماً".

وأكد السفير الروسي في هافانا، أن "كوبا لا تُشكل أي تهديد" للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى.

ورفض كورونيلي الحجة القائلة بأن هذا الإجراء مبرر بالعلاقات بين هافانا وموسكو، واصفًا إياها بـ"السخيفة"، ومؤكدًا أن روسيا تربطها علاقات ودية مع عشرات الدول، بينما تسعى واشنطن "فقط إلى خنق كوبا في الوقت الراهن".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وكوبا على اتصال بشأن "جوانب فنية"، كالهجرة، وأن هافانا اقترحت توسيع نطاق هذا الاتصال ليشمل مجالات أخرى، بانتظار الرد.

وقال: "الكرة في ملعب الولايات المتحدة"، مشددًا على أن الشرط الكوبي هو "حوار قائم على المساواة" و"دون أي شروط مسبقة".

ومع ذلك، صرّح كورونيلي بأن الحكومة الكوبية لا تستبعد "عدوانًا عسكريًا صريحًا" من جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا أن "الشعب والجيش والحكومة يستعدون لذلك" وأنهم "على أتم الاستعداد"، مستحضرًا سيناريو التوتر الإقليمي الذي ذُكر في المقابلة.

على الصعيد الدولي، أكد أن "الغالبية العظمى من الدول" ستدعم كوبا، وأوضح أنه على الرغم من أهمية الدعم السياسي، فإن الجزيرة "بحاجة إلى دعم مادي".

وفي هذا الصدد، ذكر أن روسيا تبحث سبل تقديم هذا الدعم ثنائياً وعبر المنظمات الدولية.