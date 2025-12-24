أحمد موسى: من يشكك في جهود الدولة من أجل المصريين كاذب ومخادع

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أكد أن إستهلاك المصريين في الصيف من الكهرباء وصل إلى 39 ألف ميجا وات، مشيرا إلى ان هناك استثمارات عملاقة نتيجة تحديث شبكة الكهرباء.

وانفعل أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئولتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من يشكك في جهود الدولة من أجل المصريين “كاذب ومخادع”، مؤكدا أن الدولة المصرية مستهدفة من الخارج وهناك محاولات من الإخوان لإسقاط الدولة.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن جماعة الإخوان الإرهابية “قسمت المصريين” أما معها أو ضدها خلال فترة حكمهم، مؤكدا ان وزارة الداخلية جهاز أمني قوي لمواجهة أي خروج عن القانون.